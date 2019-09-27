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РИА Новости

Лавров на встрече с Помпео поднял вопрос виз для российских делегатов

22:59 27.09.2019
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© РИА Новости / POOL/Александр Щербак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак
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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на встрече госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что ни он, ни президент Дональд Трамп непричастны к невыдаче виз делегатам РФ в ООН, и это вызывает вопрос о принятии решений в США.
"Разумеется, я затронул ситуацию, возмутительную ситуацию с фактическим отказом выдать визы значительной части членов делегации РФ, 13 человек, по-моему, если брать в целом",- сказал он на пресс конференции.
"Как я и сказал в первый день, когда меня об этом спросили, я ещё раз подтвердил, что у меня нет ни малейших сомнений, что ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео не имеют к этому никакого отношения, что мне Майк Помпео подтвердил", - добавил министр.
По его словам, если это так, то "возникает вопрос, как же там принимаются решения, которые напрямую связаны с выполнением обязательств Вашингтона по обеспечению нормального функционирования штаб-квартиры ООН".
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Майк ПомпеоГенассамблея ООНДональд ТрампСергей ЛавровМИД РФНью-Йорк (город)ООНРоссияСШАВ мире
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