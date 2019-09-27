Лавров на встрече с Помпео поднял вопрос виз для российских делегатов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019

НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на встрече госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что ни он, ни президент Дональд Трамп непричастны к невыдаче виз делегатам РФ в ООН, и это вызывает вопрос о принятии решений в США.

"Разумеется, я затронул ситуацию, возмутительную ситуацию с фактическим отказом выдать визы значительной части членов делегации РФ, 13 человек, по-моему, если брать в целом",- сказал он на пресс конференции.

"Как я и сказал в первый день, когда меня об этом спросили, я ещё раз подтвердил, что у меня нет ни малейших сомнений, что ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео не имеют к этому никакого отношения, что мне Майк Помпео подтвердил", - добавил министр.