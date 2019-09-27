Лавров отметил стремление стран Персидского залива к деэскалации

ООН, 27 сен – РИА Новости. Все больше стран Персидского залива задумываются о деэскалации ситуации в регионе, предложение Москвы по решению ситуации все более востребовано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего участия в ГА ООН.

В июле МИД РФ представил российскую концепцию безопасности в Персидском заливе на специальном мероприятии в министерстве. Среди предлагаемых Россией мер - отказ от размещения иностранных военных баз в регионе. Документ презентовали аккредитованным в Москве представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС.

"Мы с ней выступили в первый раз очень давно – когда еще можно было предотвратить то обострение, которое мы сейчас наблюдаем. К сожалению, не все страны Персидского залива в то время согласились действовать на упреждение. Говорили, что да, идея неплохая, можно ее изучить, но давайте подождем, пусть она вызреет. Ну, вот она сейчас, по-моему, уже перезрела", - сказал Лавров.