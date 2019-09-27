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РИА Новости

Лавров оценил заявление Пелоси о "руке" России в скандале с Трампом

22:50 27.09.2019 (обновлено: 05:56 28.09.2019)
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© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал паранойей высказывания спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия "приложила руку" к скандалу вокруг президентов Соединенных Штатов и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
"Сегодня, по-моему, Нэнси Пелоси сказала, что за тем инцидентом, который сейчас раздувают вокруг телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского, стоит Россия, что она это подстроила. Ну, паранойя, по-моему, очевидная для всех", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Facebook напомнила, что именно Пелоси была причастна к раздуванию скандала вокруг беседы Трампа с Зеленским. "По логике спикера, руку Россия приложила именно к ней", - отметила дипломат.
В среду, 25 сентября, администрация США рассекретила стенограмму состоявшегося за два месяца до этого разговора президентов Соединенных Штатов и Украины. Из нее следует, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.
После этого Демократическая партия объявила о запуске в палате представителей процедуры импичмента против Трампа.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
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