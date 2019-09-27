Лавров оценил заявление Пелоси о "руке" России в скандале с Трампом

ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал паранойей высказывания спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия "приложила руку" к скандалу вокруг президентов Соединенных Штатов и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
"Сегодня, по-моему, Нэнси Пелоси сказала, что за тем инцидентом, который сейчас раздувают вокруг телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского, стоит Россия, что она это подстроила. Ну, паранойя, по-моему, очевидная для всех", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Facebook напомнила, что именно Пелоси была причастна к раздуванию скандала вокруг беседы Трампа с Зеленским. "По логике спикера, руку Россия приложила именно к ней", - отметила дипломат.
В среду, 25 сентября, администрация США рассекретила стенограмму состоявшегося за два месяца до этого разговора президентов Соединенных Штатов и Украины. Из нее следует, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.
После этого Демократическая партия объявила о запуске в палате представителей процедуры импичмента против Трампа.