Лавров оценил заявление Пелоси о "руке" России в скандале с Трампом

"Сегодня, по-моему, Нэнси Пелоси сказала, что за тем инцидентом, который сейчас раздувают вокруг телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского, стоит Россия, что она это подстроила. Ну, паранойя, по-моему, очевидная для всех", - сказал Лавров на пресс-конференции.