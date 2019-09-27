Лавров назвал действия США по СВПД разрушительными

ООН, 27 сен - РИА Новости. Действия США разрушительны в ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД) и в регионе Персидского залива, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Проблемы, которые связаны с развалом Совместного всеобъемлющего плана действий, нужно рассматривать, не отсчитывая от нынешней сессии Генеральной ассамблеи (ООН). Они начались гораздо раньше – полтора года назад, когда Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из этого одобренного Советом безопасности и тем самым ставшего частью международного права документа, и сказали, что всем остальным они тоже запрещают это делать", - сказал Лавров на пресс-конференции в рамках Генассамблеи ООН.

"Я считаю, что это разрушительные действия не только для конкретной ситуации с иранской ядерной программой, но и для режима нераспространения ядерного оружия, и в целом для ситуации в регионе", - добавил Лавров.

Между США и Ираном в последние месяцы выросла напряженность на фоне выхода США из международного соглашения по атому и мер Тегерана по снижению уровня выполнения сделки. Также между Вашингтоном и Тегераном сохраняются трения по судоходству в Ормузском проливе, ракетной программе Ирана и предполагаемой США поддержке Ираном терроризма в ряде стран.