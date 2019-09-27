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РИА Новости

Аргентина намерена почти удвоить поставки рыбы и морепродуктов в Россию

22:31 27.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКреветки
Креветки
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Креветки . Архивное фото
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Аргентина хочет почти удвоить поставки рыбы и морепродуктов в Россию, сообщил РИА Новости замглавы министерства сельского хозяйства латиноамериканской страны Хуан Мануэль Бош.
"Цель – попробовать достичь экспорта свыше 100 миллионов долларов", - сказал замминистра, добавив, что по итогам 2018 года Аргентина поставила в РФ 15 тысяч тонн рыбной продукции на сумму 60 миллионов долларов.
В настоящее время в Москве проходит выставка WorldFood, на которую приехали 12 аргентинских компаний.
Бош также сообщил, что в Аргентине работают две российские компании, которые занимаются добычей краба. Одна из них уже имеет предварительное соглашение с провинцией Рио-Негро для осуществления проекта по производству морских гребешков и мидий.
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В конце 2018 года Россия и Аргентина заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Согласно документу, стороны намерены развивать сотрудничество в области сохранения и рационального использования живых морских ресурсов, противодействия незаконному промыслу.
В рамках соглашения планируется проводить исследования, разрабатывать и реализовывать научно-технические программы, обмениваться информацией, технологиями и методиками рыбного хозяйства.
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