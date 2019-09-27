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РИА Новости

В Египте сообщили о гибели военных в ходе операций на Синае

22:29 27.09.2019 (обновлено: 01:00 28.09.2019)
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© AFP 2019 / Khaled DesoukiЕгипетская армия
Египетская армия
© AFP 2019 / Khaled Desouki
Египетская армия. Архивное фото
КАИР, 27 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Египта уничтожили 118 боевиков на севере и в центральной части Синайского полуострова, потери военных составили 10 человек, говорится в распространенном в пятницу сообщении армии.
"В результате специальных операций уничтожено 118 экстремистов. При них было обнаружено огнестрельное оружие и взрывные устройства, готовые к использованию", - говорится в документе.
В ходе операций "погибли и получили ранения офицер и девять рядовых".
При этом в сообщении не говорится, о каком сроке идет речь.
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