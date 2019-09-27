В Египте сообщили о гибели военных в ходе операций на Синае

КАИР, 27 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Египта уничтожили 118 боевиков на севере и в центральной части Синайского полуострова, потери военных составили 10 человек, говорится в распространенном в пятницу сообщении армии.

"В результате специальных операций уничтожено 118 экстремистов. При них было обнаружено огнестрельное оружие и взрывные устройства, готовые к использованию", - говорится в документе.

В ходе операций "погибли и получили ранения офицер и девять рядовых".