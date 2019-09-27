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РИА Новости

Китай предупредил США о негативных последствиях выхода из договора РСМД

22:22 27.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И . Архивное фото
ООН, 27 сен - РИА Новости. Односторонний выход США из ДРСМД будет иметь многочисленные негативные последствия, заявил с трибуны ГА ООН глава МИД Китая Ван И.
"ДРСМД - важен в поддержании глобального стратегического баланса и стабильности. Односторонний выход из него вызовет многочисленные негативные эффекты", - сказал Ван И.
По его словам, Китай выступает против размещения наземных ракет среднего и малого радиуса действия в АТР.
"Мы призываем страны с крупнейшими ядерными арсеналами полностью исполнять свои обязанности в вопросе ядерного разоружения", - указал министр.
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Он добавил, что Китай продолжит принимать участие в процессе международного контроля над вооружениями.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Глава Пентагона Марк Эспер на следующий день после прекращения действия ДРСМД заявил, что выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии. Пентагон распространил заявление, в котором говорилось, что США и Австралия заявили о необходимости начала "новой эры" в области контроля над вооружениями и призвали Россию и КНР сесть за стол переговоров, при этом не исключив возможности продления договора СНВ.
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