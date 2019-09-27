Китай предупредил США о негативных последствиях выхода из договора РСМД

ООН, 27 сен - РИА Новости. Односторонний выход США из ДРСМД будет иметь многочисленные негативные последствия, заявил с трибуны ГА ООН глава МИД Китая Ван И.

"ДРСМД - важен в поддержании глобального стратегического баланса и стабильности. Односторонний выход из него вызовет многочисленные негативные эффекты", - сказал Ван И.

По его словам, Китай выступает против размещения наземных ракет среднего и малого радиуса действия в АТР.

"Мы призываем страны с крупнейшими ядерными арсеналами полностью исполнять свои обязанности в вопросе ядерного разоружения", - указал министр.

Он добавил, что Китай продолжит принимать участие в процессе международного контроля над вооружениями.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.