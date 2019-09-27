Саудовская Аравия разрешила россиянам получать визы на границе

ДОХА, 27 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия разрешила иностранцам любого вероисповедания из 49 стран, включая РФ, получать туристические визы в аэропортах королевства или в электронном виде, сообщил в пятницу глава Генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатыб на официальной церемонии Welcome to Arabia, приуроченной ко Всемирному дню туризма.

"Граждане 49 стран с 28 сентября могут получить туристическую визу по прибытии в аэропорт через паспортную службу или автоматы по самообслуживанию, или через электронную платформу www.visitsaudi.sa, а также в представительствах королевства за рубежом. Многократная виза сроком не более 90 дней за одну поездку и не более 180 дней в течение года будет действовать 12 месяцев с момента выдачи", - отметил аль-Хатыб. По его словам, само саудовское общество открывает двери, чтобы принять гостей со всего мира.

Возможность посетить королевство как туристы получат граждане 38 стран Европы, включая Россию, 7 стран Азии, а также жители США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Стоимость визы составит 440 саудовских риалов (около 120 долларов), из них 140 риалов пойдут на уплату медстраховки, дополнительно могут взиматься налоговые сборы. Продлить турвизу нельзя, штраф за день пребывания в королевстве по просроченной визе составит 100 саудовских риалов.

В управлении уточнили, что для получения визы в королевство турист должен быть не младше 18 лет, иначе визу за него получают законные представители, иметь загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев с момента въезда в королевства, заполнить форму, а также иметь действующую в Саудовской Аравии медицинскую страховку, бронь в гостинице или апартаментах и уплатить пошлину.

Открытие страны для иностранных туристов предусмотрено программой экономических реформ Vision 30, целью которой является диверсификация экономики страны и сокращение ее зависимости от нефти. Власти страны рассчитывают, что к 2030 году число туристов составит 100 миллионов в год, что позволит привлечь значительные инвестиции и приведет к созданию миллиона рабочих мест.