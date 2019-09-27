СК начал проверку после сюжета СМИ о рейдерском захвате квартиры москвички

По ее словам, из сюжета одного из телеканалов следует, что соседи отобрали квартиру в центре столицы у женщины с двумя дочерьми. Как поясняется в материале, бывший муж женщины, который сильно злоупотреблял алкоголем, продал долю в трехкомнатной квартире. В итоге новые соседи заняли всю квартиру, сменив замки и не пуская семью на их жилплощадь. Кроме того, согласно сюжету, они избивали женщину и угрожали ей.