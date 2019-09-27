СК начал проверку после сюжета СМИ о рейдерском захвате квартиры москвички

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следователи проверяют информацию СМИ, согласно которой женщину с двумя дочерьми выгнали из собственной квартиры в центре Москвы, долю которой продал ее бывший муж, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, из сюжета одного из телеканалов следует, что соседи отобрали квартиру в центре столицы у женщины с двумя дочерьми. Как поясняется в материале, бывший муж женщины, который сильно злоупотреблял алкоголем, продал долю в трехкомнатной квартире. В итоге новые соседи заняли всю квартиру, сменив замки и не пуская семью на их жилплощадь. Кроме того, согласно сюжету, они избивали женщину и угрожали ей.
"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка. В рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, указанным в сюжете", - сказала Иванова.