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РИА Новости

В Китае хозяйка дома разоблачила гламурную блогершу, жившую в куче мусора

22:08 27.09.2019
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© аккаунт Лисы Ли в weibo Китайская блогерша Лиса Ли
Китайская блогерша Лиса Ли
© аккаунт Лисы Ли в weibo
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Китае хозяйка квартиры решила проучить блогершу Лису Ли, которая превратила арендованное жилье в свалку. Об этом сообщает The Independent.
У девушки более миллиона подписчиков в микроблоге Weibo. Там она делилась фотографиями, сделанными в ресторанах, клубах и современных интерьерах.
© Кадр из видео The AIO EntertainmentБеспорядок в квартире китайской блогерки Лисы Ли
Беспорядок в квартире китайской блогерки Лисы Ли
© Кадр из видео The AIO Entertainment
Беспорядок в квартире китайской блогерки Лисы Ли
Девушка перестала выходить на связь с хозяйкой съемной квартиры по имени Чен, после чего та решила приехать и проверить, что случилось. Кроме того, блогерша задолжала три тысячи юаней (более 27 тысяч рублей. — Прим. ред. ) за коммунальные услуги. Когда хозяйка пришла к Ли, она была в ужасе от представшего перед ней беспорядка: по всей квартире был разбросан мусор, остатки еды и собачьи фекалии. Она сняла все это на видео и выложила в интернет.
© Кадр из видео The AIO EntertainmentБеспорядок в квартире китайской блогерки Лисы Ли
Беспорядок в квартире китайской блогерки Лисы Ли
© Кадр из видео The AIO Entertainment
Беспорядок в квартире китайской блогерки Лисы Ли
По словам Чен, клининговые компании отказались убираться в помещении. Ей пришлось обратиться в полицию из-за повреждения ее имущества и неуплаты счетов.
© Кадр из видео The AIO EntertainmentБеспорядок в квартире китайской блогерки Лисы Ли
Беспорядок в квартире китайской блогерки Лисы Ли
© Кадр из видео The AIO Entertainment
Беспорядок в квартире китайской блогерки Лисы Ли
Видео из квартиры Лисы Ли стало вирусным на китайском портале Weibo. Подписчики стали отписываться от блогерши и раскритиковали ее за неопрятность. Они были удивлены тем, как обстановка в ее квартире отличается от фотографий с роскошных вечеринок, которые та часто выкладывала.
Позднее Лиса Ли публично извинилась перед интернет-пользователями и помирилась с хозяйкой. По словам девушки, она на некоторое время уезжала из города, а свою собаку оставила в квартире.
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