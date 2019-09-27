В Китае хозяйка дома разоблачила гламурную блогершу, жившую в куче мусора

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Китае хозяйка квартиры решила проучить блогершу Лису Ли, которая превратила арендованное жилье в свалку. Об этом сообщает . В Китае хозяйка квартиры решила проучить блогершу Лису Ли, которая превратила арендованное жилье в свалку. Об этом сообщает The Independent

У девушки более миллиона подписчиков в микроблоге Weibo. Там она делилась фотографиями, сделанными в ресторанах, клубах и современных интерьерах.

Девушка перестала выходить на связь с хозяйкой съемной квартиры по имени Чен, после чего та решила приехать и проверить, что случилось. Кроме того, блогерша задолжала три тысячи юаней (более 27 тысяч рублей. — Прим. ред. ) за коммунальные услуги. Когда хозяйка пришла к Ли, она была в ужасе от представшего перед ней беспорядка: по всей квартире был разбросан мусор, остатки еды и собачьи фекалии. Она сняла все это на видео и выложила в интернет.

По словам Чен, клининговые компании отказались убираться в помещении. Ей пришлось обратиться в полицию из-за повреждения ее имущества и неуплаты счетов.

Видео из квартиры Лисы Ли стало вирусным на китайском портале Weibo. Подписчики стали отписываться от блогерши и раскритиковали ее за неопрятность. Они были удивлены тем, как обстановка в ее квартире отличается от фотографий с роскошных вечеринок, которые та часто выкладывала.