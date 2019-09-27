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РИА Новости

Россия внесла в ООН резолюцию об укреплении контроля над вооружениями

22:06 27.09.2019 (обновлено: 22:28 27.09.2019)
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© REUTERS / Carlo AllegriГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Carlo Allegri
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия вносит на Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции по укреплению системы контроля над вооружениями, готова к переговорам по документам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня хотел бы объявить: на текущей сессии Генассамблеи мы вносим проект резолюции "Укрепление и развитие системы договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению". Приглашаем всех к конструктивным переговорам", - сказал Лавров, выступая на Генассамблее ООН.
"Одобрение резолюции стало бы важным вкладом в создание условий для успешного проведения в будущем году обзорной конференции по выполнению ДНЯО", - добавил министр.
Договор о нераспространении ядерного оружия является основой международного режима ядерного нераспространения. Документ закрепляет неотъемлемое право всех государств-участников на исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях. Обзорная конференция по его выполнению проводится раз в пять лет. С момента вступления документа в силу 5 марта 1970 его участниками стали все независимые государства-члены ООН, за исключением трех ─ Израиля, Индии и Пакистана. КНДР объявила о выходе из Договора. Но международное сообщество факт выхода не признает, как не признает за Северной Кореей и ядерный статус. В этом году Израиль впервые присутствует на конференции в качестве наблюдателя.
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