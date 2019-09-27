Россия внесла в ООН резолюцию об укреплении контроля над вооружениями

"Сегодня хотел бы объявить: на текущей сессии Генассамблеи мы вносим проект резолюции "Укрепление и развитие системы договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению". Приглашаем всех к конструктивным переговорам", - сказал Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

Договор о нераспространении ядерного оружия является основой международного режима ядерного нераспространения. Документ закрепляет неотъемлемое право всех государств-участников на исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях. Обзорная конференция по его выполнению проводится раз в пять лет. С момента вступления документа в силу 5 марта 1970 его участниками стали все независимые государства-члены ООН, за исключением трех ─ Израиля, Индии и Пакистана. КНДР объявила о выходе из Договора. Но международное сообщество факт выхода не признает, как не признает за Северной Кореей и ядерный статус. В этом году Израиль впервые присутствует на конференции в качестве наблюдателя.