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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров назвал позицию США по "Хайат Тахрир аш-Шам"* неприемлемой

21:56 27.09.2019 (обновлено: 21:57 27.09.2019)
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© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
ООН, 27 сен - РИА Новости. США пытаются навязать членам СБ ООН свою позицию об "умеренности" боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*, эта логика неприемлема, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сохраняются "скрытые повестки" в сфере антитеррора: несмотря на обязательные для всех решения Совета Безопасности о "листировании" террористических организаций, для некоторых стран стало "правилом" выводить террористов из-под удара и даже налаживать с ними взаимодействие "на земле", как это происходит, например, в Афганистане, Ливии, Сирии", - сказал Лавров, выступая на ГА ООН.
"В США уже вслух заговорили о том, что "Хайат Тахрир аш-Шам"* - вполне "умеренная структура", с которой "можно иметь дело". К такой неприемлемой логике хотят склонить и членов Совета Безопасности, как показали недавние дискуссии по ситуации в сирийском Идлибе", - добавил министр.
* Запрещенная в России террористическая организация
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