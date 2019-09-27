Лавров назвал позицию США по "Хайат Тахрир аш-Шам"* неприемлемой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019

ООН, 27 сен - РИА Новости. США пытаются навязать членам СБ ООН свою позицию об "умеренности" боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*, эта логика неприемлема, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сохраняются "скрытые повестки" в сфере антитеррора: несмотря на обязательные для всех решения Совета Безопасности о "листировании" террористических организаций, для некоторых стран стало "правилом" выводить террористов из-под удара и даже налаживать с ними взаимодействие "на земле", как это происходит, например, в Афганистане, Ливии, Сирии", - сказал Лавров, выступая на ГА ООН.

"В США уже вслух заговорили о том, что "Хайат Тахрир аш-Шам"* - вполне "умеренная структура", с которой "можно иметь дело". К такой неприемлемой логике хотят склонить и членов Совета Безопасности, как показали недавние дискуссии по ситуации в сирийском Идлибе", - добавил министр.