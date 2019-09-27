Премьер Албании призвал Сербию и ООН признать независимость Косово

​ООН, 27 сен – РИА Новости. Премьер Албании Эди Рама заявил на Генассамблее ООН, что Сербия и другие страны-члены организации должны признать самопровозглашенную республику Косово и позволить ей вступить в международные структуры.

​По словам Рамы, открытый спор между самопровозглашенной республикой Косово и властями Сербии все еще мешает реализации потенциального развития всего балканского региона.

​"В независимости от того, какие проблемы стоят перед молодой демократией Косово, более чем ясно, что прошло свыше 10 лет с момента провозглашения ее независимости и республика Косово сумела простроить активную демократию", – заявил Рама.

По его мнению, Косово является "надежным партнером в регионе", который никогда не отступал "от своих европейских и евроатлантических обязательств".

​"Настало время, чтобы все страны в этой ассамблее, в особенности и прежде всего наши друзья в Сербии, признали независимость Косово, с тем, чтобы сделать это по справедливости и признать реальность. Это единственная надежная основа для строительства общего лучшего будущего", - отметил Рама.

​Глава албанского правительства также предложил дать самопровозглашенному Косово возможность вступить "во все международные организации" и попросил ЕС предоставить жителям Косово право безвизового въезда.