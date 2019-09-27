Джигарханян оценил игру актеров своего театра в комедии "Тетка Чарли"

"Хороший спектакль, я очень доволен! Это трудная пьеса, она не смешная, это не наша жизнь, поэтому ее трудно играть, актеры - большие молодцы. Очень хорошее напряжение, они играют, тратя себя, и это очень важная вещь. Доволен, просто молодцы они", - сказал Джигарханян РИА Новости.