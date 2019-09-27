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РИА Новости
Культура

Джигарханян оценил игру актеров своего театра в комедии "Тетка Чарли"

21:24 27.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкАктер Армен Джигарханян
Актер Армен Джигарханян
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Актер Армен Джигарханян. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян признался, что очень доволен премьерой спектакля "Тетка Чарли", игрой актеров, которые передают нужное напряжение и буквально тратят себя.
Джигарханян приехал на премьеру в пятницу вечером. Публика встретила появление народного артиста СССР громкими аплодисментами, которые не утихали на протяжении нескольких минут.
"Хороший спектакль, я очень доволен! Это трудная пьеса, она не смешная, это не наша жизнь, поэтому ее трудно играть, актеры - большие молодцы. Очень хорошее напряжение, они играют, тратя себя, и это очень важная вещь. Доволен, просто молодцы они", - сказал Джигарханян РИА Новости.
Спектакль "Тетка Чарли" поставлен по знаменитой пьесе английского драматурга Брендона Томаса, по которому была создана знаменитая кинокомедия "Здравствуйте, я ваша тётя", где в роли опекуна выступил основатель и руководитель театра Армен Джигарханян.
Армен Джигарханян
Вчера, 21:23Культура
Публика встретила овацией Джигарханяна на премьере комедии "Тетка Чарли"
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КультураАрмен ДжигарханянМоскваРоссия
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