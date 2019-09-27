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РИА Новости
Культура

Публика встретила овацией Джигарханяна на премьере комедии "Тетка Чарли"

21:23 27.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАрмен Джигарханян
Армен Джигарханян
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Армен Джигарханян. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Армен Джигарханян приехал на премьеру комедии "Тетка Чарли" в постановке Юрия Клепикова в Московский драматический театр, которым он руководит, в пятницу вечером, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что актер проходил плановое профилактическое лечение, его состояние оценивалось как нормальное. Позднее Джигарханяна выписали из больницы в хорошем самочувствии.
Публика встретила появление народного артиста СССР громкими аплодисментами, которые не утихали на протяжении нескольких минут. Джигарханян занял место в зале, после чего началось представление.
Здоровье Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года: актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Позже пара расторгла брак и начала судебную тяжбу. Джигарханян регулярно проходил лечение в больницах и санаториях. В августе артист впервые после большого перерыва приехал в театр на открытие нового сезона.
Виталина Цымбалюк-Романовская
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