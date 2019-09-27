Помпео призвал Россию и США найти возможность для конструктивной работы

ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Москва и Вашингтон должны найти конструктивный путь для совместной работы.
"Встретился сегодня с министром иностранных дел Лавровым для обсуждения двусторонних вопросов и ряда мировых вызовов, включая контроль над вооружениями. Несмотря на то, что у нас имеются области напряженности с Россией, мы должны найти конструктивный путь для продвижения вперед. Мы работали вместе раньше - мы можем сделать это снова", - написал Помпео у себя в Twitter.
Met with Foreign Minister Lavrov today to discuss bilateral issues and a range of global challenges, including arms control. Although we have areas of tension with #Russia, we must find a constructive path forward. We’ve worked together before - we can do it again. pic.twitter.com/ndCyEEBnnn— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 27 сентября 2019 г.