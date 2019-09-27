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РИА Новости

Помпео призвал Россию и США найти возможность для конструктивной работы

21:20 27.09.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
© POOL
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Москва и Вашингтон должны найти конструктивный путь для совместной работы.
"Встретился сегодня с министром иностранных дел Лавровым для обсуждения двусторонних вопросов и ряда мировых вызовов, включая контроль над вооружениями. Несмотря на то, что у нас имеются области напряженности с Россией, мы должны найти конструктивный путь для продвижения вперед. Мы работали вместе раньше - мы можем сделать это снова", - написал Помпео у себя в Twitter.
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Майк ПомпеоГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровМИД РФГосударственный департамент СШАООНРоссияСШАВ мире
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