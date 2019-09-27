Помпео призвал Россию и США найти возможность для конструктивной работы

"Встретился сегодня с министром иностранных дел Лавровым для обсуждения двусторонних вопросов и ряда мировых вызовов, включая контроль над вооружениями. Несмотря на то, что у нас имеются области напряженности с Россией, мы должны найти конструктивный путь для продвижения вперед. Мы работали вместе раньше - мы можем сделать это снова", - написал Помпео у себя в Twitter.