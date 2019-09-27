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РИА Новости

Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны и народа

21:13 27.09.2019 (обновлено: 04:51 28.09.2019)
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкУчастники марша ветеранов Ваффен СС и их сторонников в Риге
Участники марша ветеранов Ваффен СС и их сторонников в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Участники марша ветеранов Ваффен СС и их сторонников в Риге. Архивное фото
РИГА, 27 сен – РИА Новости. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил журналистам в пятницу, что легионеры Ваффен СС являются гордостью латышского народа и государства.
"Легионеры Ваффен СС – гордость латышского народа и государства. Наша обязанность — чтить из всех глубин своей души этих патриотов Латвии", - заявил Пабрикс. По его словам, никому нельзя "позволять глумиться" над памятью о них.
Латвийский политик Висвалдис Лацис
26 сентября, 09:20РИА Новости
Без срока давности. СК завел дело против ветерана Латышского легиона СС
Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.
СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса - суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, который организовывались, в том числе, и силами СС.
Главное следственное управление СК России ранее возбудило уголовное дело против ветерана Латышского легиона СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса по статье о реабилитации нацизма. Как отметили в СК, в 2017 году Лацис переиздал книгу "Латышский легион в свете истины", где как бывший участник этой структуры одобрил и поддержал деятельность карателей в период Второй мировой на оккупированных территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.
Латвийский политик Висвалдис Лацис
03:43РИА Новости
Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лацис – 95-летний латвийский политический деятель, экс-депутат парламента, бывший легионер 19-й гренадерской дивизии СС, публицист, по образованию филолог. В 1995 году награжден высшей госнаградой Латвии - Орденом Трех звезд.
Лацис был призван в Латышский легион СС в марте 1943 года, после капитуляции перенаправлен в фильтрационный лагерь, но не был репрессирован. В 1965 году окончил первый Московский государственный педагогический институт иностранных языков, поскольку был исключен из двух вузов Латвийской ССР за свои взгляды. В 1988 году он вступил в Народный фронт Латвии, в 1991 году стал председателем движения за независимость Латвии.
В октябре 2006 года Лацис был избран депутатом латвийского парламента от Союза зеленых и крестьян, работал секретарем комиссии парламента по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупций. В ноябре вошел в состав латвийской делегации в Парламентской ассамблее НАТО. В 2007 году на заседании комиссии предложил поручить правоохранительным органам обеспечить безопасность планируемого шествия легионеров СС. В 2009 году возглавлял список партии "Всё для Латвии!" на выборах в Европарламент, набравший 2,8 % голосов. В 2010 году переизбран в парламент, был председателем парламентской комиссии по исполнению закона о гражданстве.
Сандра Калниете
14 мая, 14:08РИА Новости
Латвийский депутат сожгла платье цветов георгиевской ленты
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Артис ПабриксНАТОЛатвияВ мире
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