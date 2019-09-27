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РИА Новости

Лавров начал переговоры с вице-президентом Венесуэлы

21:10 27.09.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
ООН, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обсуждают в Нью-Йорке на встрече на полях ГА ООН развитие сотрудничества двух стран.
"Это замечательная возможность обсудить наши отношения и то, как мы будем дальше развивать наше сотрудничество, с учетом итогов визита президента Николаса Мадуро в Москву", - сказал Лавров, открывая переговоры с Родригес.
Со своей стороны вице-президент Венесуэлы отметила, что встреча Мадуро и президента России Владимира Путина, которая прошла в начале недели в Москве, была "замечательной".
Также Лавров и глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса подписали план консультации между министерствами иностранных дел РФ и Венесуэлы на 2019-2021 годы.
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Делси РодригесНиколас МадуроСергей ЛавровВенесуэлаРоссияВ мире
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