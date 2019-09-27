Лавров начал переговоры с вице-президентом Венесуэлы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

ООН, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обсуждают в Нью-Йорке на встрече на полях ГА ООН развитие сотрудничества двух стран.

"Это замечательная возможность обсудить наши отношения и то, как мы будем дальше развивать наше сотрудничество, с учетом итогов визита президента Николаса Мадуро в Москву", - сказал Лавров, открывая переговоры с Родригес.

Со своей стороны вице-президент Венесуэлы отметила, что встреча Мадуро и президента России Владимира Путина, которая прошла в начале недели в Москве, была "замечательной".