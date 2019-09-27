В ООН рассказали о процессе расселения лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии

ДАМАСК, 27 сен – РИА Новости. Процесс окончательного расселения лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии продолжается, сообщил РИА Новости официальный представитель Управления по координации гуманитарных вопросов (OCHA) ООН в Сирии Хедин Халдорсон.

Операция по окончательному расформированию лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии стартовала в пятницу. Начальник российского центра по примирению враждующих сторон Андрей Бакин ранее заявил, что оперативный план ООН и сирийского Красного полумесяца предусматривает вывод оставшихся жителей лагеря группами по 3-3,5 тысячи человек в течение 30 дней с момента начала операции.

"Я могу подтвердить, что совместная операция ООН и Сирийского красного полумесяца по оказанию помощи в добровольном выходе из лагеря "Рукбан" продолжается", - заявил Халдорсон.

Он отметил, что на данный момент не может предоставить дополнительную информацию ввиду причин, связанных с безопасностью операции.

Ранее начальник российского центра управления обороной Михаил Мизинцев заявил, что операция по расформированию лагеря "Рукбан" на грани срыва из-за провокаций, организованных подконтрольными США боевиками. В рамках оперативного плана по "Рукбану" от США требовалось обязать подконтрольные вооруженные бандформирования обеспечить безопасность автобусных колонн ООН и Красного полумесяца в 55-километровой зоне "Эт-Танф" и организовать их допуск в лагерь.

Руководитель американских тактических сил по борьбе с террористической группировкой ИГ* (запрещена в РФ) Крис Майер заявил, что утверждения, что американские военные противодействуют выходу беженцев из "Рукбана", не соответствуют действительности.

Исполняющая обязанности гуманитарного координатора ООН в Сирии Коринн Флейшер ранее сообщала, что половина жителей лагеря – дети. По ее словам, с февраля лагерь покинули около 18 тысяч человек – более половины его жителей.

"Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы в районе Эт-Танфа (на границе Сирии с Иорданией), которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.