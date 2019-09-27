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РИА Новости

На форуме Россия - Африка обсудят экономическое и социальное сотрудничество

20:48 27.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на открытии Общественного форума "Россия — Африка" в Москве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на открытии Общественного форума Россия — Африка в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на открытии Общественного форума "Россия — Африка" в Москве. . Архивное фото
СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Более трех тысяч участников экономического форума Россия - Африка, который пройдет в октябре в Сочи, обсудят экономическое сотрудничество, совместные проекты, гуманитарную и социальную сферу, сообщает фонд "Росконгресс".
Форум Россия - Африка состоится 23–24 октября в Сочи. Он будет проводиться регулярно и призван способствовать поддержанию бизнес-диалога между Россией и странами Африки на постоянной основе. Организатор мероприятий – фонд "Росконгресс". Уточняется, что деловая программа форума, составленная при участии африканской стороны, посвящена ключевым направлениям сотрудничества между странами и будет построена на трех тематических треках: "Развивая экономические связи", "Создавая совместные проекты" и "Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере".
"Участники обсудят расширение объемов финансирования совместных российско-африканских сделок, перспективы развития интеграционных процессов и сотрудничества ЕАЭС и Африки, цифровую трансформацию и кибербезопасность, экономический суверенитет стран Африки. Выводы, сделанные по результатам обсуждений на форуме, будут использованы бизнесом и властью для принятия необходимых решений, направленных на стимулирование экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Отдельное направление работы форума посвящено существующим и потенциальным совместным проектам в нефтегазовой отрасли, агропромышленной сфере, созданию транспортной инфраструктуры, строительству и атомной энергетике. Одной из центральных тем станет Российская промышленная зона, которая будет действовать в экономической зоне Суэцкого канала Египта.
Также участники форума посвятят много времени обсуждению повышения качества жизни на Африканском континенте, обеспечению безопасности, необходимому уровню образования и медицинского обслуживания для жителей стран Африки.
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"В мероприятиях деловой программы форума Россия – Африка примут участие свыше трёх тысяч представителей африканского бизнеса, а также главы российских компаний и ведущие эксперты международного уровня. Форум станет самым крупным и представительным событием в истории российско-африканских взаимоотношений и будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Африканским континентом", - говорится в сообщении.
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Фонд "Росконгресс"Евразийский экономический союзАфрикаРоссияВ мире
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