На форуме Россия - Африка обсудят экономическое и социальное сотрудничество

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на открытии Общественного форума "Россия — Африка" в Москве. . Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на открытии Общественного форума "Россия — Африка" в Москве.

СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Более трех тысяч участников экономического форума Россия - Африка, который пройдет в октябре в Сочи, обсудят экономическое сотрудничество, совместные проекты, гуманитарную и социальную сферу, сообщает фонд "Росконгресс".

Форум Россия - Африка состоится 23–24 октября в Сочи. Он будет проводиться регулярно и призван способствовать поддержанию бизнес-диалога между Россией и странами Африки на постоянной основе. Организатор мероприятий – фонд "Росконгресс". Уточняется, что деловая программа форума, составленная при участии африканской стороны, посвящена ключевым направлениям сотрудничества между странами и будет построена на трех тематических треках: "Развивая экономические связи", "Создавая совместные проекты" и "Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере".

"Участники обсудят расширение объемов финансирования совместных российско-африканских сделок, перспективы развития интеграционных процессов и сотрудничества ЕАЭС и Африки, цифровую трансформацию и кибербезопасность, экономический суверенитет стран Африки. Выводы, сделанные по результатам обсуждений на форуме, будут использованы бизнесом и властью для принятия необходимых решений, направленных на стимулирование экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отдельное направление работы форума посвящено существующим и потенциальным совместным проектам в нефтегазовой отрасли, агропромышленной сфере, созданию транспортной инфраструктуры, строительству и атомной энергетике. Одной из центральных тем станет Российская промышленная зона, которая будет действовать в экономической зоне Суэцкого канала Египта.

Также участники форума посвятят много времени обсуждению повышения качества жизни на Африканском континенте, обеспечению безопасности, необходимому уровню образования и медицинского обслуживания для жителей стран Африки.