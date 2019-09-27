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РИА Новости

Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

20:40 27.09.2019 (обновлено: 03:39 28.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. У России нет планов по воссозданию Советского Союза к 2024 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о намерении Москвы воссоздать СССР.
Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
"Нет, таких планов нет", - сказал Песков РИА Новости.
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7871710736
Обсудить 39
Михаил СаакашвилиДмитрий ПесковРоссияСССРВ мире
Популярные комментарии
Я мечтаю, чтобы Саакашвили оказался прав и СССР был восстановлен.
27 сентября, 21:07
Сергей Ростовцев
132111422
Присоединяюсь.
27 сентября, 21:13
xARTEMx Незнаев
83211213
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