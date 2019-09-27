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РИА Новости

Московская полиция начала проверку после жалобы сотрудниц на домогательства

20:25 27.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Московская полиция начала проверку после жалобы двух сотрудниц отдела внутренних дел по району Щукино на сексуальные домогательства со стороны начальника, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве.
"Подтверждаем факт проведения проверки", - рассказал собеседник агентства.
В пятницу газета "Московский комсомолец" сообщила, что две сотрудницы ОВД по району Щукино пожаловались на домогательства со стороны начальства. Одна из сотрудниц, как подчеркнула газета, не выдержала давления и перевелась в другое подразделение.
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МВД РФМоскваПроисшествия
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