Московская полиция начала проверку после жалобы сотрудниц на домогательства

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Московская полиция начала проверку после жалобы двух сотрудниц отдела внутренних дел по району Щукино на сексуальные домогательства со стороны начальника, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве.

В пятницу газета "Московский комсомолец" сообщила, что две сотрудницы ОВД по району Щукино пожаловались на домогательства со стороны начальства. Одна из сотрудниц, как подчеркнула газета, не выдержала давления и перевелась в другое подразделение.