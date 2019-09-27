В Дамаске рассказали, когда назначат главу конституционного комитета Сирии

"Если вы мне зададите этот вопрос после 10 октября, я вам отвечу... Потому что (спецпосланник ООН по Сирии Гейр) Педерсен приедет в Дамаск, и там мы решим", - ответил Муаллем на вопрос о том, кто станет председателем конституционного комитета Сирии.