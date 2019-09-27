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РИА Новости
Война в Сирии

В Дамаске рассказали, когда назначат главу конституционного комитета Сирии

20:21 27.09.2019
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© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
ООН, 27 сен - РИА Новости. Председатель конституционного комитета Сирии будет назван после 10 октября, заявил РИА Новости глава МИД САР Валид Муаллем.
"Если вы мне зададите этот вопрос после 10 октября, я вам отвечу... Потому что (спецпосланник ООН по Сирии Гейр) Педерсен приедет в Дамаск, и там мы решим", - ответил Муаллем на вопрос о том, кто станет председателем конституционного комитета Сирии.
Вместе с тем глава МИД отметил, что дату первого заседания комитета он согласует в ходе встречи генсеком ООН Антониу Гутеррешем в пятницу.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВойна в СирииВалид МуаллемСирия
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