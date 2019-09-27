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РИА Новости

Лавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН

20:06 27.09.2019 (обновлено: 20:22 27.09.2019)
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© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря США Майка Помпео на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщили журналистам в МИД РФ.
"Обращено внимание на неприемлемость американских действий по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН, а также для двустороннего диалога", - сообщили в министерстве.
Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Визы не получили, в частности, глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.
Генеральной Ассамблея ООН. 23 сентября 2019
Вчера, 12:09РИА Новости
Эксперт прокомментировал невыдачу виз части российской делегации на ГА ООН
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Майк ПомпеоГенассамблея ООНСергей ЛавровМИД РФГосударственный департамент СШАООНРоссияСШАВ мире
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