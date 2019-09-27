МИД рассказал о переговорах Лаврова и Помпео

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019

ООН, 27 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео на встрече в Нью-Йорке обсудили широкий круг вопросов, в том числе состояние двусторонних отношений.

Как сообщили журналистам в МИД России, на полях Генассамблеи ООН главы внешнеполитических ведомств поговорили о перспективах урегулирования ситуации на Корейском полуострове, в Афганистане, вокруг Украины, в Ближневосточном регионе и в Северной Африке.

В ходе переговоров Лавров подчеркнул, что "Россия открыта для диалога с США в самых разных областях, однако конструктивное сотрудничество возможно только на основе уважения интересов друг друга".

Российский министр указал Помпео на "тщетность попыток санкционного и любого иного давления" на Москву. Это лишь подрывает "перспективы двустороннего взаимодействия в интересах решения ключевых мировых проблем и расшатывают глобальную безопасность".

Помимо этого, Лавров обратил внимание госсекретаря на неприемлемость ситуации с невыдачей виз членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Встреча Лаврова и Помпео продолжалась чуть менее часа, она прошла в закрытом для прессы режиме.

Как заявил накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, Москва рассчитывала, что главы внешнеполитических ведомств смогут сконцентрироваться на том, как улучшить отношения, но теперь они будут вынуждены начать с обсуждения проблем виз и санкций, введенных Вашингтоном на этой неделе.

Осложнение отношений

Накануне Минфин США ввел санкции против трех менеджеров компании "Совфрахт" — Ивана Окорокова, Карена Степаньяна и Ильи Логинова. Вашингтон посчитал, что они нарушили санкционный режим против Сирии, так как участвовали в схеме по доставке в Сирию авиатоплива для российских ВКС.

На Смоленской площади заявили, что США "открыто встали на сторону террористов", поскольку российские военные помогают сирийской армии в борьбе с боевиками.

Также ранее выяснилось, что ряд членов российской делегации не получили американские визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН.