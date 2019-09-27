Максим Аверин прокомментировал дебош в самолете

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Актер Максим Аверин прокомментировал сообщения о пьяном дебоше на борту самолета. Об этом Актер Максим Аверин прокомментировал сообщения о пьяном дебоше на борту самолета. Об этом пишет "МК".

Артист подтвердил, что на него пожаловалась стюардесса, поэтому ему пришлось объяснить ситуацию транспортной полиции. При этом он отметил, что не обижается на экипаж лайнера.

"Работа у них сложная, связана с безопасностью людей, поэтому им многое можно простить", – сказал Аверин.

Он добавил, что ему некогда "выяснять отношения", потому что у него много работы.

В четверг в СМИ появилась информация, что актер Максим Аверин и его представитель устроили пьяный дебош в самолете рейса Барнаул – Москва. В полиции сообщили, что пассажиры нарушили порядок, после чего правоохранительные органы их задержали. При этом личности хулиганов в МВД уточнять не стали. В "Аэрофлоте" подтвердили, что два человека на борту нецензурно выражались и оскорбляли бортпроводников.