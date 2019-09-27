Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-28T01:52Z
https://ria.ru/20190927/1559220004.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155919/24/1559192452_0:43:2048:1195_1036x0_80_0_0_5c6fc5dee0edf24cbc1242f350513e8b.jpg
РИА Новости

Максим Аверин прокомментировал дебош в самолете

19:59 27.09.2019 (обновлено: 01:52 28.09.2019)
43817
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Максим Аверин
Актер Максим Аверин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Актер Максим Аверин прокомментировал сообщения о пьяном дебоше на борту самолета. Об этом пишет "МК".
Артист подтвердил, что на него пожаловалась стюардесса, поэтому ему пришлось объяснить ситуацию транспортной полиции. При этом он отметил, что не обижается на экипаж лайнера.
"Работа у них сложная, связана с безопасностью людей, поэтому им многое можно простить", – сказал Аверин.
Он добавил, что ему некогда "выяснять отношения", потому что у него много работы.
Стоп-кадр видео инцидента на рейсе Барнаул - Москва
Вчера, 17:07РИА Новости
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
В четверг в СМИ появилась информация, что актер Максим Аверин и его представитель устроили пьяный дебош в самолете рейса Барнаул – Москва. В полиции сообщили, что пассажиры нарушили порядок, после чего правоохранительные органы их задержали. При этом личности хулиганов в МВД уточнять не стали. В "Аэрофлоте" подтвердили, что два человека на борту нецензурно выражались и оскорбляли бортпроводников.
Максим Аверин родился в 1975 году в Москве. В 1997-м окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина при Государственном академическом театре имени Е. Б. Вахтангова. Наибольшую известность получил благодаря роли следователя Сергея Глухарева в сериале "Глухарь".
Сергей Паук Троицкий
7 июля, 20:56Культура
Лидера "Коррозии металла" не пустили в самолет из-за дебоша в аэропорту
1014496484
Обсудить 7
Максим АверинАэрофлотМоскваШереметьево (аэропорт)БарнаулПроисшествия
Рекомендуем
Стоп-кадр видео инцидента на рейсе Барнаул - Москва
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА
Новости
Девушка с телефоном
Девушка получила СМС с номера умершего брата
Женщина в наручниках
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Лента
новостей
Туристы на Красной площади
Эксперт рассказал, как снизить наплыв китайских туристов в российские музеи
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Скорая помощь Британии
У британки в коже завелись личинки из-за неопрятного мужа
Актер Калужского театра юного зрителя Андрей Семенов
Актер Андрей Семенов умер во время спектакля в Калуге
Актер Максим Аверин
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
Андрей Малахов. Архивное фото
Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД прокомментировал скандал в Киргизии вокруг программы Малахова
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Диагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы
Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния