Губернатор рассказал о расстрелах мирных жителей при попытке покинуть Идлиб

АЛЕППО (Сирия), 27 сен – РИА Новости. Боевики расстреливают мирных жителей при попытке выйти из Идлиба по гуманитарному коридору "Абу-Духур", сообщил журналистам губернатор провинции Хусейн Дияб.

"Совместно с российско-сирийским комитетом по примирению был открыт гуманитарный коридор "Абу-Духур". Незаконные вооруженные формирования по-прежнему препятствуют выходу людей и используют жителей как живой щит. За последнее дни они казнили пятерых попытавшихся приблизиться к району коридора", - сказал губернатор.

По его словам, многие сирийцы хотят выйти из Идлиба и связываются с властями Алеппо. "Но боевики не дают им такую возможность", - подчеркнул Дияб.

Он также рассказал, что боевики не выполняют обязательства по соблюдению режима прекращения боевых действий. "За сентябрь было зафиксировано более 900 нарушений, в результате которых погибли и получили ранения 123 человека", - сообщил губернатор.