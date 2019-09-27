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РИА Новости
Война в Сирии

Губернатор рассказал о расстрелах мирных жителей при попытке покинуть Идлиб

19:55 27.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 27 сен – РИА Новости. Боевики расстреливают мирных жителей при попытке выйти из Идлиба по гуманитарному коридору "Абу-Духур", сообщил журналистам губернатор провинции Хусейн Дияб.
"Совместно с российско-сирийским комитетом по примирению был открыт гуманитарный коридор "Абу-Духур". Незаконные вооруженные формирования по-прежнему препятствуют выходу людей и используют жителей как живой щит. За последнее дни они казнили пятерых попытавшихся приблизиться к району коридора", - сказал губернатор.
По его словам, многие сирийцы хотят выйти из Идлиба и связываются с властями Алеппо. "Но боевики не дают им такую возможность", - подчеркнул Дияб.
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Он также рассказал, что боевики не выполняют обязательства по соблюдению режима прекращения боевых действий. "За сентябрь было зафиксировано более 900 нарушений, в результате которых погибли и получили ранения 123 человека", - сообщил губернатор.
Он подчеркнул, что сирийские правительственные войска обязательства по перемирию исполняют в соответствии с договоренностями.
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