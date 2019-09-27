В Алеппо после освобождения возобновили работу более 16 тысяч предприятий

АЛЕППО, 27 сен - РИА Новости. Более 16 тысяч промышленных предприятий возобновили работу в Алеппо после освобождения провинции от боевиков, сообщил журналистам губернатор Хусейн Дияб.

"Алеппо - промышленный город. После освобождения города более 16 тысяч промышленных предприятий возобновили работу", - сказал Дияб.

По словам главы провинции, после освобождения Алеппо от боевиков власти отдали приоритет восстановлению инфраструктуры. "Мы обеспечили город и провинцию энергоснабжением. Было восстановлено около 930 бытовых и промышленных трансформаторов", - сказал он.

Дияб отметил, что также в первую очередь были восстановлены школы. "На данным момент работают более 1,4 тысячи школ в городе Алеппо и провинциях", - подчеркнул он.

"Также проведена работа по восстановлению инфраструктуры провинции, чтобы обеспечить условия для возвращения граждан", - отметил Дияб.

Он рассказал, что в ходе восстановления провинции уже было вывезено более 3,3 миллиона кубометров руин зданий и более 5,7 тысячи уничтоженных автомобилей.