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РИА Новости
Война в Сирии

В Алеппо после освобождения возобновили работу более 16 тысяч предприятий

19:51 27.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦитадель Алеппо
Цитадель Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Цитадель Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО, 27 сен - РИА Новости. Более 16 тысяч промышленных предприятий возобновили работу в Алеппо после освобождения провинции от боевиков, сообщил журналистам губернатор Хусейн Дияб.
"Алеппо - промышленный город. После освобождения города более 16 тысяч промышленных предприятий возобновили работу", - сказал Дияб.
По словам главы провинции, после освобождения Алеппо от боевиков власти отдали приоритет восстановлению инфраструктуры. "Мы обеспечили город и провинцию энергоснабжением. Было восстановлено около 930 бытовых и промышленных трансформаторов", - сказал он.
Дияб отметил, что также в первую очередь были восстановлены школы. "На данным момент работают более 1,4 тысячи школ в городе Алеппо и провинциях", - подчеркнул он.
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"Также проведена работа по восстановлению инфраструктуры провинции, чтобы обеспечить условия для возвращения граждан", - отметил Дияб.
Он рассказал, что в ходе восстановления провинции уже было вывезено более 3,3 миллиона кубометров руин зданий и более 5,7 тысячи уничтоженных автомобилей.
"Несмотря на санкции, введенные в отношении Сирии, город восстанавливается. Мы планируем вернуть Алеппо статус экономической столицы Сирии", - добавил губернатор.
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