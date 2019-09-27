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РИА Новости

НАТО провела в Латвии учения авианаводчиков

19:49 27.09.2019
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© Sgt. Kirstin MerrimarahajaraВоеннослужащие поднимают флаг НАТО
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
© Sgt. Kirstin Merrimarahajara
Военнослужащие поднимают флаг НАТО. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Силы стран НАТО отработали в рамках проходящих в Латвии учений "Серебряная стрела" действия авиационных наводчиков, сообщила в пятницу пресс-служба альянса.
"На этой неделе на базе Адажи провели подготовку передовые авиационные наводчики из Канады, Италии, Латвии, Словении и Испании, специализированные военнослужащие, которые направляют истребители к целям на земле", - говорится в сообщении.
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В учениях "Серебряная стрела" в Латвии принимают участие более 3 тысяч военнослужащих и 200 единиц техники из 12 стран НАТО. Многонациональные учения завершатся 3 октября.
Целью учений называют улучшение сотрудничества национальных ВС с союзниками, в том числе латвийской механизированной пехотной бригады сухопутных сил и батальона НАТО, дислоцированного в Латвии, планирование и проведение оборонных операций.
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