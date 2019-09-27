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РИА Новости

Лавров на полях ГА ООН встретился с премьером Сент-Винсента и Гренадин

19:42 27.09.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ООН, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвеш проводят встречу на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
В начале встрече Лавров и Гонсалвеш тепло поздоровались, назвав друг друга братьями. Как ожидается, на переговорах стороны затронут вопросы, касающиеся проблематики Океании и Латинской Америки.
Лавров возглавляет российскую делегацию на 74-й сессии Генассамблеи ООН. В пятницу он выступит в ООН, проведет итоговую пресс-конференцию, а затем отправится в Москву.
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Генеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровООНСент-Винсент и ГренадиныРоссияВ мире
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