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РИА Новости
Война в Сирии

Около 1,5 миллионов жителей вернулись в Алеппо после освобождения провинции

19:34 27.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж в провинции Алеппо
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж в провинции Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж в провинции Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 27 сен - РИА Новости. Около 1,5 миллиона сирийцев вернулись к местам проживания в Алеппо, в том числе из-за рубежа, после освобождения провинции от боевиков, сообщил журналистам губернатор провинции Хусейн Дияб.
"Около 1,5 миллиона жителей вернулись в город и провинцию из Ливана, Иордании и Ирака и другой местности. И мы готовы встречать всех, кто хочет вернуться", - сказал губернатор.
Он подчеркнул, что власти провинции находятся в постоянной готовности к приему беженцев и оказании им помощи.
"Созданы временные центры размещения беженцев, сформированы специальные комиссии для оказания срочной помощи по всем направлениям, в том числе медицинскому, продовольственному и другим", - сообщил Дияб.
Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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