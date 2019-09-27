В сенате США обвинили Национальную стрелковую ассоциацию в связях с Россией

ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Финансовый комитет американского сената опубликовал материалы своего расследования о связях Национальной стрелковой ассоциации (NRA) с Россией в преддверии президентских выборов 2016 года.

Документ обвиняет одну из самых влиятельных американских организаций в том, что она действовала в интересах России, а также в нарушении имеющегося статуса, свободного от налогообложения.

Расследование начал в феврале 2018 года демократ Рон Уайден, зампред финансового комитета сената. Это произошло после публикаций о "возможных неподобающих действиях" Национальной стрелковой ассоциации, связанных с финансовыми взносами и ее ролью в выборах 2016 года.

Далее описывается ситуация с арестом россиянки Марии Бутиной и якобы ее действиями по вмешательству в выборы.

"Предположительно, действия Бутиной были частью усилий по получению политического доступа внутри США, используя "организацию, выступающую за право на владение оружием", под которой понимается NRA", — пишут сенаторы.

Согласно документу, получены свидетельства того, что граждане России использовали поездку представителей NRA в Москву в декабре 2015 года для "углубления личных взаимоотношений" и пытались использовать американцев для некоего "сговора".

Указывается, что Минфин США убеждал тогдашнего вице-президента NRA Пита Броунелла не взаимодействовать в России с лицами, находящимися под американскими санкциями.

"В дополнение к изучению поездки в декабре 2015 года в Москву (демократическое) меньшинство в комитете пришло к выводу, что за несколько лет представители NRA и члены ее совета директоров направляли ресурсы организации для продвижения деятельности Бутиной и (бывшего российского сенатора Александра) Торшина в США", — говорится в материалах.

Авторы документа предполагают, что ресурсы NRA использовались для членских и регистрационных взносов граждан России, а также на оплату поездок и проживания в ходе различных мероприятий в 2015-2016 годах.

"Масштаб поддержки NRA российских действий <…> вызывает обеспокоенность относительно того, проводилась ли эта деятельность в рамках статуса организации, который предполагает исключение из налогообложения", — пишут сенаторы.

Как утверждают авторы расследования, члены делегации NRA во время визита в Москву "действовали главным образом или исключительно с целью продвижения личных бизнес-интересов, а не для продвижения деятельности, не облагаемой налогами".

Сенатор Уайден запросил ответственное за санкции подразделение Минфина США "провести расследование ряда российских предприятий, с которыми проводили встречи представители NRA".

Дело Бутиной

Россиянку Марию Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом".

Она признала себя виновной, в противном случае ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.

Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной — 5 ноября.

В российском МИД заявления о "влиянии" Бутиной на выборы в США через Национальную стрелковую ассоциацию считают заказом определенных политиков в США.

"Российское вмешательство" в американские выборы, которое Москва отрицает, почти два года расследовал бывший спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам своей работы он подтвердил обвинения во вмешательстве, но не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.