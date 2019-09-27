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РИА Новости

В сенате США обвинили Национальную стрелковую ассоциацию в связях с Россией

19:25 27.09.2019 (обновлено: 20:32 27.09.2019)
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© AP Photo / Cliff OwenЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Cliff Owen
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Финансовый комитет американского сената опубликовал материалы своего расследования о связях Национальной стрелковой ассоциации (NRA) с Россией в преддверии президентских выборов 2016 года.
Документ обвиняет одну из самых влиятельных американских организаций в том, что она действовала в интересах России, а также в нарушении имеющегося статуса, свободного от налогообложения.
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Расследование начал в феврале 2018 года демократ Рон Уайден, зампред финансового комитета сената. Это произошло после публикаций о "возможных неподобающих действиях" Национальной стрелковой ассоциации, связанных с финансовыми взносами и ее ролью в выборах 2016 года.
Далее описывается ситуация с арестом россиянки Марии Бутиной и якобы ее действиями по вмешательству в выборы.

"Предположительно, действия Бутиной были частью усилий по получению политического доступа внутри США, используя "организацию, выступающую за право на владение оружием", под которой понимается NRA", — пишут сенаторы.

Согласно документу, получены свидетельства того, что граждане России использовали поездку представителей NRA в Москву в декабре 2015 года для "углубления личных взаимоотношений" и пытались использовать американцев для некоего "сговора".
Указывается, что Минфин США убеждал тогдашнего вице-президента NRA Пита Броунелла не взаимодействовать в России с лицами, находящимися под американскими санкциями.
"В дополнение к изучению поездки в декабре 2015 года в Москву (демократическое) меньшинство в комитете пришло к выводу, что за несколько лет представители NRA и члены ее совета директоров направляли ресурсы организации для продвижения деятельности Бутиной и (бывшего российского сенатора Александра) Торшина в США", — говорится в материалах.
Авторы документа предполагают, что ресурсы NRA использовались для членских и регистрационных взносов граждан России, а также на оплату поездок и проживания в ходе различных мероприятий в 2015-2016 годах.
"Масштаб поддержки NRA российских действий <…> вызывает обеспокоенность относительно того, проводилась ли эта деятельность в рамках статуса организации, который предполагает исключение из налогообложения", — пишут сенаторы.
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Как утверждают авторы расследования, члены делегации NRA во время визита в Москву "действовали главным образом или исключительно с целью продвижения личных бизнес-интересов, а не для продвижения деятельности, не облагаемой налогами".
Сенатор Уайден запросил ответственное за санкции подразделение Минфина США "провести расследование ряда российских предприятий, с которыми проводили встречи представители NRA".

Дело Бутиной

Россиянку Марию Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом".
Она признала себя виновной, в противном случае ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.
Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной — 5 ноября.
В российском МИД заявления о "влиянии" Бутиной на выборы в США через Национальную стрелковую ассоциацию считают заказом определенных политиков в США.
"Российское вмешательство" в американские выборы, которое Москва отрицает, почти два года расследовал бывший спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам своей работы он подтвердил обвинения во вмешательстве, но не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих "российское вмешательство", нет.
Здание Конгресса США в Вашингтоне
25 июля, 22:25РИА Новости
Конгресс США не нашел влияния "российского вмешательства" на итоги выборов
201470147
Обсудить 8
Мария БутинаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Россия рулит!!!!
27 сентября, 20:08
Руслан Мурадов
236202445
У американского режима окончательно кукушка поехала :D
27 сентября, 21:03
nnikolo.fedoseev
199002231
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