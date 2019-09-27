СМИ: США хотят исключить китайские компании из американских фондовых бирж

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Администрация Трампа рассматривает возможность делистинга китайских компаний с фондовых бирж США, передает агентство Администрация Трампа рассматривает возможность делистинга китайских компаний с фондовых бирж США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По данным агентства, эти обсуждения появились на фоне переговоров между Вашингтоном и Пекином о потенциальном перемирии в их торговой войне.

Ранее сообщалось, что новый раунд торговых переговоров между США и Китаем начнется 10 октября в Вашингтоне.

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. За это время они ни один раз проводили переговоры, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.