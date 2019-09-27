Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T19:22Z
https://ria.ru/20190927/1559218999.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155331/79/1553317942_0:351:3017:2048_1036x0_80_0_0_655965c0d4c92f340d5cfac738b7e152.jpg
РИА Новости

СМИ: США хотят исключить китайские компании из американских фондовых бирж

19:22 27.09.2019
1080
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Администрация Трампа рассматривает возможность делистинга китайских компаний с фондовых бирж США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По данным агентства, эти обсуждения появились на фоне переговоров между Вашингтоном и Пекином о потенциальном перемирии в их торговой войне.
Ранее сообщалось, что новый раунд торговых переговоров между США и Китаем начнется 10 октября в Вашингтоне.
Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. За это время они ни один раз проводили переговоры, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.
Пожилой мужчина держит китайский и российский флаги
Вчера, 08:00РИА Новости
США принуждают Китай к союзу с Россией
Последний раунд торговых переговоров США и Китая прошел в Шанхае 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние только усугубилось. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.
14114013
Обсудить 2
КитайСШАЭкономика
Рекомендуем
Добыча нефти
Эксперт оценил заявления Белоруссии об альтернативах российской нефти
РИА
Новости
Креветки на стенде Приморский край на открытии фестиваля Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума 2016 во Владивостоке.
Саудовская Аравия хочет поставлять в Россию замороженные креветки
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Эксперт оценила возможные последствия заявления Пелоси для Украины
Здание Капитолия в Вашингтоне
В сенате США обвинили Национальную стрелковую ассоциацию в связях с Россией
Лента
новостей
Хантер Байден
Украинская прокуратура раскрыла подробности расследования дела сына Байдена
Креветки
Аргентина намерена почти удвоить поставки рыбы и морепродуктов в Россию
Продажа хамона
В Испании надеются на снятие российского продэмбарго
Константин Косачев
Косачев оценил заявление о причастности России к беседе Зеленского и Трампа
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков оценил заявление о причастности России к беседе Зеленского и Трампа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Лавров встретился в ООН с главой МИД Китая
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
В Китае достроили компрессорную станцию для приема газа "Силы Сибири"
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на пленарном заседании ПМЭФ 2019
Генсек ООН и глава МИД Китая выступили в поддержку мультилатерализма
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла заявление о "причастности" России к скандалу с Трампом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния