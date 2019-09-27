Самолет S7 Airlines совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге

"Из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров рейс S7-5036 Казань – Новосибирск совершил незапланированную посадку в аэропорту Кольцово. По прибытии воздушного судна в Екатеринбург пассажиру была оказана первая помощь. Далее он был госпитализирован в одну из городских больниц", - сказал собеседник агентства.