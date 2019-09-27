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РИА Новости

Самолет S7 Airlines совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге

19:10 27.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом Казань-Новосибирск, совершил незапланированную посадку в аэропорту Кольцово Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэровокзала.
"Из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров рейс S7-5036 Казань – Новосибирск совершил незапланированную посадку в аэропорту Кольцово. По прибытии воздушного судна в Екатеринбург пассажиру была оказана первая помощь. Далее он был госпитализирован в одну из городских больниц", - сказал собеседник агентства.
В 19.33 (17.33 мск) рейс вылетел в пункт назначения, уточнили в пресс-службе.
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S7 AirlinesНовосибирскЕкатеринбургКазаньПроисшествия
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