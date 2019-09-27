Педерсен пока не ознакомился с заявлениями США о "химатаках" в Сирии

ООН, 27 сен – РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил РИА Новости, что не знаком с заявлениями США об атаках с применением химического оружия в Сирии, которые якобы имели место в мае.

"Честно говоря, я еще его (заявления – ред.) не читал, я его не видел", - сказал Педерсен в ответ на просьбу прокомментировать заявления американской стороны.

В четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Сирии 19 мая применили химоружие в провинции Латакия. Власти Сирии в прошлом не раз отвергали обвинения в применении химоружия. Комментируя слова Помпео, замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил, что Москва сожалеет, что США выступили с данным заявлением до завершения расследования ООН, это может негативно сказаться на процессе политического урегулирования в Сирии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что США в своих заявлениях о якобы имевшем место применении химического оружия правительственными силами в Сирии опираются на непроверенные источники, в том числе с ресурсов террористических группировок.