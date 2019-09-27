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РИА Новости
Война в Сирии

Педерсен пока не ознакомился с заявлениями США о "химатаках" в Сирии

19:06 27.09.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© РИА Новости / Евгений Биятов
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
ООН, 27 сен – РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил РИА Новости, что не знаком с заявлениями США об атаках с применением химического оружия в Сирии, которые якобы имели место в мае.
"Честно говоря, я еще его (заявления – ред.) не читал, я его не видел", - сказал Педерсен в ответ на просьбу прокомментировать заявления американской стороны.
Доминик Рааб
Вчера, 15:28РИА Новости
Британия обеспокоена предполагаемой химатакой в Сирии, заявил глава МИД
В четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Сирии 19 мая применили химоружие в провинции Латакия. Власти Сирии в прошлом не раз отвергали обвинения в применении химоружия. Комментируя слова Помпео, замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил, что Москва сожалеет, что США выступили с данным заявлением до завершения расследования ООН, это может негативно сказаться на процессе политического урегулирования в Сирии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что США в своих заявлениях о якобы имевшем место применении химического оружия правительственными силами в Сирии опираются на непроверенные источники, в том числе с ресурсов террористических группировок.
Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииГейр ПедерсенВойна в СирииОрганизация по запрещению химического оружияСирияСША
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