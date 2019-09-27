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РИА Новости

В ЦАР три человека погибли при крушении вертолета

19:03 27.09.2019
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© Фото : ООНВертолет ООН. Архив
Вертолет ООН. Архив
© Фото : ООН
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вертолет ВС Сенегала, выполнявший операцию под руководством миротворческой миссии организации ООН в ЦАР (MINUSCA), потерпел крушение в городе Буар на западе Центральноафриканской республики, в результате три человека погибли, один пострадал, сообщает портал DakarActu со ссылкой на сенегальскую армию.
Глава миссии Манкеур Ндиайе подтвердил информацию. "С огромной скорбью я узнал о крушении вертолета ВС Сенегала в момент приземления в Буаре, при котором три человека погибли и один пострадал", - написал глава миссии в Twitter.
По данным DakarActu, вертолет Ми-35 возвращался после операции по борьбе с вооруженными группировками.
Сенегальская армия сообщила, что находится в контакте с ООН по вопросу об эвакуации пострадавшего и тел погибших.
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