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РИА Новости

Источник прокомментировал заявления короля Нидерландов по MH17 в ООН

19:01 27.09.2019 (обновлено: 01:11 28.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 27 сен — РИА Новости. Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения рейса MH17 в небе над Украиной подгоняет свои задачи под заранее заготовленный ответ, заявил журналистам высокопоставленный российский источник в дипломатических кругах в Нью-Йорке, комментируя выступление короля Нидерландов Виллема-Александера на Генассамблее ООН.
В своей речи монарх отметил, что резолюция Совбеза ООН предусматривает, что все страны должны сделать все возможное для установления обстоятельств крушения самолета "Малайзийских авиалиний". Он призвал мировое сообщество предпринять усилия для того, чтобы выяснить, кто виновен в авиакатастрофе.
Обелиск, установленный на месте падения малайзийского самолета Боинг-777 в Донецкой области
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Немецкий детектив готов раскрыть свои данные о МН17 на условиях публичности
Как отметил источник, к призыву Виллема-Александера в первую очередь должны прислушаться те, кто утверждал о существовании доказательств причастности Москвы к трагедии, но так их и не предъявил.
Он напомнил, что Нидерланды, не дожидаясь окончания расследования, обвинили Россию в авиакатастрофе в Донбассе. При этом голландская сторона, по словам дипломата, не предприняла должных усилий для того, чтобы собрать останки погибших и обломки лайнера на месте крушения.
"За них эту работу проделали ополченцы, которых Гаага осудила за "мародерство", — обратил внимание источник.
Он также отметил, что следствие не отреагировало на инициативы Москвы провести совместные следственные эксперименты, а также не учло переданные Россией первичные данные радиолокационного наблюдения.
Также не были приняты во внимание сведения о том, что ЗРК "Бук", уничтоживший самолет, принадлежал Украине.
"Украину, на данные которой опирается едва ли не все следствие, вообще освободили от ответственности за незакрытое небо над зоной военных действий. Простили Киеву и отказ от передачи первичных данных РЛС", — сказал источник.
Как подчеркнул источник, Малайзии, которая является одной из главных пострадавших сторон, сначала не дали участвовать в расследовании, а теперь власти этой страны обвинили в "пособничестве Кремлю.
Все это, по словам дипломата, указывает на то, что ССГ готова признавать только такое "сотрудничество", которое подтверждает вину России. Любые озвученные сомнения следствие при этом отвергает.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
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Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17
"Россия неоднократно подтверждала не словами, а делами готовность к совместной работе в полном соответствии с требованиями резолюции 2166 СБ ООН", — заключил диписточник.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.
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Украина отплатила Нидерландам черной неблагодарностью
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MH17. РасследованиеМалайзияНидерландыООНРоссияУкраина
Популярные комментарии
Почему молчит оппозиция так радеющая за страну и народ который в наглую обвиняют в трагедии, где пикеты у посольства Нидерландов? Может они не хотят запасной аэродром терять?
27 сентября, 20:04
Евгений Шевелев
10661004
С каких пор убийц допускают к расследованию убийства?
27 сентября, 21:38
ПСПетр Симонов
16100251
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