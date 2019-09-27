Источник прокомментировал заявления короля Нидерландов по MH17 в ООН

НЬЮ-ЙОРК, 27 сен — РИА Новости. Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения рейса MH17 в небе над Украиной подгоняет свои задачи под заранее заготовленный ответ, заявил журналистам высокопоставленный российский источник в дипломатических кругах в Нью-Йорке, комментируя выступление короля Нидерландов Виллема-Александера на Генассамблее ООН.

В своей речи монарх отметил, что резолюция Совбеза ООН предусматривает, что все страны должны сделать все возможное для установления обстоятельств крушения самолета "Малайзийских авиалиний". Он призвал мировое сообщество предпринять усилия для того, чтобы выяснить, кто виновен в авиакатастрофе.

Как отметил источник, к призыву Виллема-Александера в первую очередь должны прислушаться те, кто утверждал о существовании доказательств причастности Москвы к трагедии, но так их и не предъявил.

Он напомнил, что Нидерланды, не дожидаясь окончания расследования, обвинили Россию в авиакатастрофе в Донбассе. При этом голландская сторона, по словам дипломата, не предприняла должных усилий для того, чтобы собрать останки погибших и обломки лайнера на месте крушения.

"За них эту работу проделали ополченцы, которых Гаага осудила за "мародерство", — обратил внимание источник.

Он также отметил, что следствие не отреагировало на инициативы Москвы провести совместные следственные эксперименты, а также не учло переданные Россией первичные данные радиолокационного наблюдения.

Также не были приняты во внимание сведения о том, что ЗРК "Бук", уничтоживший самолет, принадлежал Украине.

"Украину, на данные которой опирается едва ли не все следствие, вообще освободили от ответственности за незакрытое небо над зоной военных действий. Простили Киеву и отказ от передачи первичных данных РЛС", — сказал источник.

Как подчеркнул источник, Малайзии, которая является одной из главных пострадавших сторон, сначала не дали участвовать в расследовании, а теперь власти этой страны обвинили в "пособничестве Кремлю.

Все это, по словам дипломата, указывает на то, что ССГ готова признавать только такое "сотрудничество", которое подтверждает вину России. Любые озвученные сомнения следствие при этом отвергает.

"Россия неоднократно подтверждала не словами, а делами готовность к совместной работе в полном соответствии с требованиями резолюции 2166 СБ ООН", — заключил диписточник.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.