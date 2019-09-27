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РИА Новости
Война в Сирии

Педерсен может принять участие в следующей встрече астанинского формата

18:49 27.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСпецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 5 июля 2019
Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 5 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 5 июля 2019. Архивное фото
ООН, 27 сен - РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил РИА Новости, что примет участие в следующей встрече астанинского формата по сирийскому урегулированию, если по времени она не будет совпадать с заседанием конституционного комитета САР.
"Да, если она (встреча - ред.) не будет пересекаться с (заседанием - ред.) конституционного комитета", - заявил Педерсен, отвечая на вопрос о том, планирует ли он принять участие в следующей встрече в астанинском формате.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииГейр ПедерсенИсламское государствоСирияООНРоссияСШАВ мире
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