В СГК назвали дату подачи отопления в жилые дома в Новосибирске

"В первые два дня тепло получили детские сады, школы и объекты здравоохранения (с круглосуточным пребыванием людей). До 28 сентября включительно батареи станут тёплыми в остальных объектах образование и здравоохранения. Жилые дома получат отопление в период с 30 сентября по 7 октября", - сообщает компания. Уточняется, что после этого теплоснабжение получат институты, учреждения и объекты культуры, а также промышленный сектор.