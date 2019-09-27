В СГК назвали дату подачи отопления в жилые дома в Новосибирске

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) включит отопление в жилых домах Новосибирска с 30 сентября по 7 октября, говорится в сообщении СГК.
Компания начала подавать отопление в Новосибирске 25 сентября, процесс продлится до 9 октября. Всего СГК предстоит дать тепло более чем 500 социальным объектам и более чем 7 тысячам многоквартирных домов, в которых проживает около 1,3 миллиона человек.
"В первые два дня тепло получили детские сады, школы и объекты здравоохранения (с круглосуточным пребыванием людей). До 28 сентября включительно батареи станут тёплыми в остальных объектах образование и здравоохранения. Жилые дома получат отопление в период с 30 сентября по 7 октября", - сообщает компания. Уточняется, что после этого теплоснабжение получат институты, учреждения и объекты культуры, а также промышленный сектор.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.