Брату "пакистанской Ким Кардашьян" дали пожизненный срок за ее убийство

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Брата модели и блогера Кандил Балоч, известной как "пакистанская Ким Кардашьян", приговорили к пожизненному заключению за ее убийство. Об этом сообщает Брата модели и блогера Кандил Балоч, известной как "пакистанская Ким Кардашьян", приговорили к пожизненному заключению за ее убийство. Об этом сообщает The Independent.

Суд вынес приговор Мухаммаду Васиму спустя три года после того, как в 2016 году он задушил сестру, зашив ей рот и нос и перекрыв доступ воздуха. Мужчина признал свою вину. По его словам, девушка "обесчестила" семью своими публикациями в социальных сетях.

Как заявил журналистам адвокат Мухаммада Сардар Мехбуб, защита будет обжаловать решение суда.

Других шестерых подсудимых, включая еще двух братьев жертвы, признали невиновными.

© AP Photo / Asim Tanveer Мухаммад Васим у здания суда Мултане, Пакистан. 27 сентября 2019 © AP Photo / Asim Tanveer Мухаммад Васим у здания суда Мултане, Пакистан. 27 сентября 2019

Кандил Балоч (настоящее имя — Фаузия Азим) получила известность благодаря своей деятельности в социальных сетях. Девушка выкладывала фотографии и видеозаписи, на которых она пела и танцевала. Балоч позиционировала себя как борца за права женщин в "патриархально мыслящем обществе".

В июле 2016-го Васим убил сестру, когда та приехала в гости к родителям. На следующий день он сознался в содеянном, но заявил, что не раскаивается. Один из братьев его поддержал. По словам отца Кандил, девушка отдавала часть денег, полученных за инстаграм-посты, Васиму, а тот всегда с охотой их брал.