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РИА Новости

Брату "пакистанской Ким Кардашьян" дали пожизненный срок за ее убийство

18:36 27.09.2019 (обновлено: 19:13 27.09.2019)
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© AFP 2019 / StringerКандил Балоч
Кандил Балоч
© AFP 2019 / Stringer
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Брата модели и блогера Кандил Балоч, известной как "пакистанская Ким Кардашьян", приговорили к пожизненному заключению за ее убийство. Об этом сообщает The Independent.
Суд вынес приговор Мухаммаду Васиму спустя три года после того, как в 2016 году он задушил сестру, зашив ей рот и нос и перекрыв доступ воздуха. Мужчина признал свою вину. По его словам, девушка "обесчестила" семью своими публикациями в социальных сетях.
Как заявил журналистам адвокат Мухаммада Сардар Мехбуб, защита будет обжаловать решение суда.
Других шестерых подсудимых, включая еще двух братьев жертвы, признали невиновными.
© AP Photo / Asim TanveerМухаммад Васим у здания суда Мултане, Пакистан. 27 сентября 2019
Мухаммад Васим у здания суда Мултане, Пакистан. 27 сентября 2019
© AP Photo / Asim Tanveer
Мухаммад Васим у здания суда Мултане, Пакистан. 27 сентября 2019
Кандил Балоч (настоящее имя — Фаузия Азим) получила известность благодаря своей деятельности в социальных сетях. Девушка выкладывала фотографии и видеозаписи, на которых она пела и танцевала. Балоч позиционировала себя как борца за права женщин в "патриархально мыслящем обществе".
В июле 2016-го Васим убил сестру, когда та приехала в гости к родителям. На следующий день он сознался в содеянном, но заявил, что не раскаивается. Один из братьев его поддержал. По словам отца Кандил, девушка отдавала часть денег, полученных за инстаграм-посты, Васиму, а тот всегда с охотой их брал.
После ряда резонансных случаев расправы над женщинами в 2016 году парламент Пакистана принял законопроект, направленный против "убийств чести". Он вводит более жесткое наказание за такие преступления. Согласно закону, родственники могут помочь убийце избежать только высшей меры наказания — смертной казни. Но и в этом случае преступник должен будет отбыть тюремное заключение сроком 12 с половиной лет.
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