Количество участников налогового мониторинга в 2019 году выросло вдвое

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Количество компаний, присоединившихся к налоговому мониторингу за текущий год выросло более чем вдвое - с нынешних 43 до 95 организаций, которые смогут пользоваться этой формой контроля с 2020 года, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин.

"За четыре года бизнес успел оценить преимущества оперативного взаимодействия с налоговыми органами", - цитирует Мишустина пресс-служба ведомства по итогам его встречи с председателем совета директоров ПАО "Совкомфлот" Сергеем Франком и генеральным директором компании Игорем Тонковидовым. В рамках этой встречи было подписано соглашение о расширенном информационном взаимодействии налоговиков с крупнейшей судоходной компанией России и ее подразделением по обслуживанию проектов на континентальном шельфе - ООО "СКФ Шельф".

Мишустин сообщил, что в 2018 году в налоговом мониторинге участвовали 26 компаний, в 2019 - их число выросло до 43. "С 2016 года количество участников налогового мониторинга увеличилось в 14 раз, и с 2020 года налоговый мониторинг будет проводиться уже в отношении 95 компаний, которые обеспечивают 30% поступлений в федеральный бюджет", - заявил глава ФНС.

Налоговый мониторинг - форма контроля, при котором организации на постоянной основе предоставляют налоговикам доступ к данным бухгалтерского и налогового учета, а также к системам внутреннего контроля.

"Такой подход позволяет сократить трудозатраты компании на сопровождение налоговых проверок на 30%. Также в два раза снижаются резервы по неопределенным налоговым позициям, что непосредственно сказывается на финансовых показателях компании. Кроме того, для минимизации налоговых рисков организация может на этапе планирования сделки запросить мнение налогового органа. Применение его позиции по порядку налогообложения гарантирует отсутствие пени и штрафов", - говорится в сообщении ФНС.