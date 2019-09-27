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РИА Новости

Хантсман надеется на улучшение российско-американских отношений

18:26 27.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПосол США в РФ Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй в Москве
Посол США в РФ Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Посол США в РФ Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман надеется, что будущее предоставит возможность Соединенным Штатам и России сделать отношения Москвы и Вашингтона более доверительными, что существенно улучшит взаимодействие двух стран по принципиально важным вопросам, таким как нераспространение ядерного оружия и противодействие терроризму.
По словам Хантсмана, основная тенденция в последнее была направлена на ухудшение отношений, а чтобы переломить эту ситуацию, нужно восстанавливать доверие между странами.
"Есть очень важные темы для проработки, связанные с нераспространением ядерного оружия, и я думаю, что это самая трудная и опасная проблема в мире. Россия, как и мы, привержена решению этой проблемы. Другая очень трудная и серьезная тема – это борьба с терроризмом. И Соединенные Штаты, и Россия обязались работать по этим вопросам, связанным с противодействием терроризму. Так что я надеюсь, что будущее предоставит нам возможность сделать наши отношения более доверительными, что существенно улучшит взаимодействие наших стран по вопросам, принципиально важным для поддержания стабильности в мире. Таким как нераспространение ядерного оружия и противодействие терроризму", - заявил Хантсман в видео, которое опубликовано на странице посольства США в РФ в Facebook.
По его мнению, перед Вашингтоном и Москвой стоит задача определить тот круг вопросов, совместная работа над которыми поспособствует восстановлению доверия между странами. Американский посол также добавил, что как только две страны начнут "немного доверять друг другу, появится возможность сделать следующий шаг: повысить уровень доверия и начать совместную работу по более важным вопросам".
Посол США в России Джон Хантсман
25 сентября, 23:37РИА Новости
Хантсман заберет в США валенки, которые надевал после крещенского купания
Он также полагает, что сотрудничество между США и РФ идет не в полную силу, и одна из причин этого – отсутствие доверия.
Посол США в РФ Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу заявление об отставке, дипломат намерен покинуть свой пост 3 октября. Копия письма с прошением об отставке имеется в распоряжении РИА Новости.
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