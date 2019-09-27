Словения выступила за вступление стран Западных Балкан в Евросоюз

"Словения особо продолжит выступать за стабильность и европейскую интеграцию стран Западных Балкан. Поддерживая их перспективы для вступления в ЕС, мы активно стимулируем региональное взаимодействие, региональное примирение и продвигаем сотрудничество", - заявил Шарец.

Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. Черногория подала заявку на членство в ЕС в 2008 году, переговоры о присоединении страны к союзу были начаты в конце июня 2012 года. Переговоры о вступлении Сербии в ЕС были начаты в январе 2014 года. В Еврокомиссии неоднократно заявляли, что новый этап расширения ЕС может произойти не ранее 2025 года.