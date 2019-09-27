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РИА Новости

Словения выступила за вступление стран Западных Балкан в Евросоюз

18:22 27.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Дворца Европы в Страсбурге
Здание Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
ООН, 27 сен - РИА Новости. Словения поддерживает вступление стран Западных Балкан в ЕС ради поддержания стабильности и безопасность в регионе, заявил премьер страны Марьян Шарец, выступая на Генассамблее ООН.
По словам словенского премьера, его страна привержена предупреждению конфликтов, посредничеству в переговорах и настаивает на соблюдении международного права.
"Словения особо продолжит выступать за стабильность и европейскую интеграцию стран Западных Балкан. Поддерживая их перспективы для вступления в ЕС, мы активно стимулируем региональное взаимодействие, региональное примирение и продвигаем сотрудничество", - заявил Шарец.
Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. Черногория подала заявку на членство в ЕС в 2008 году, переговоры о присоединении страны к союзу были начаты в конце июня 2012 года. Переговоры о вступлении Сербии в ЕС были начаты в январе 2014 года. В Еврокомиссии неоднократно заявляли, что новый этап расширения ЕС может произойти не ранее 2025 года.
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29 августа, 13:52РИА Новости
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Марьян ШарецЕврокомиссияЕвросоюзЧерногорияАлбанияСербияООНСловенияВ мире
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