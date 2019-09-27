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РИА Новости

Эксперт оценил заявления Белоруссии об альтернативах российской нефти

18:20 27.09.2019
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможных альтернативах российской нефти для республики - это лишь способ оказать давление на РФ, чтобы добиться более выгодных условий покупки, сказал РИА Новости генеральный директор российской нефтесервисной компании "НафтаГаз" Ислам Назаралиев.
Лукашенко в четверг заявил, что Белоруссия рассматривает в качестве альтернативы поставкам российской нефти три маршрута, наиболее выгодный из которых - организация реверсной прокачки по нефтепроводу "Дружба" из Польши. Также возможны поставки по нефтепроводу "Одесса - Броды" и через порты Литвы и Латвии, уточнил он.
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"Отказ от торгового сотрудничества – одна из форм давления на Россию в попытке получить более выгодные условия покупки топлива. Сейчас причина поиска альтернативного поставщика проста – Россия предоставила налоговые льготы для отечественных нефтезаводов после введения налога на добычу полезных ископаемых. Для белорусских заводов таких льгот нет, поэтому страна, по мнению белорусского руководства, несет убытки", - пояснил Назаралиев.
В теории Белоруссия действительно может организовать реверсные поставки нефти из Европы на белорусские НПЗ по нефтепроводу "Дружба", также возможны поставки из ОАЭ, Саудовской Аравии, Венесуэлы и даже США, однако это экономически не выгодно, подчеркивает эксперт.
В итоге, по мнению эксперта, Белоруссия может добиться уступок от РФ уже в декабре. "Восьмого декабря будет отмечаться 20-летие Союзного договора, к этому сроку будет подготовлена программа, которая будет предполагать частичное объединение экономических систем стран. Возможно, для Белоруссии это даст возможность получить более выгодные условия покупки российской нефти", - заключил он.
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