Эксперт оценил заявления Белоруссии об альтернативах российской нефти

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможных альтернативах российской нефти для республики - это лишь способ оказать давление на РФ, чтобы добиться более выгодных условий покупки, сказал РИА Новости генеральный директор российской нефтесервисной компании "НафтаГаз" Ислам Назаралиев.

Лукашенко в четверг заявил, что Белоруссия рассматривает в качестве альтернативы поставкам российской нефти три маршрута, наиболее выгодный из которых - организация реверсной прокачки по нефтепроводу "Дружба" из Польши. Также возможны поставки по нефтепроводу "Одесса - Броды" и через порты Литвы и Латвии, уточнил он.

"Отказ от торгового сотрудничества – одна из форм давления на Россию в попытке получить более выгодные условия покупки топлива. Сейчас причина поиска альтернативного поставщика проста – Россия предоставила налоговые льготы для отечественных нефтезаводов после введения налога на добычу полезных ископаемых. Для белорусских заводов таких льгот нет, поэтому страна, по мнению белорусского руководства, несет убытки", - пояснил Назаралиев.

В теории Белоруссия действительно может организовать реверсные поставки нефти из Европы на белорусские НПЗ по нефтепроводу "Дружба", также возможны поставки из ОАЭ, Саудовской Аравии, Венесуэлы и даже США, однако это экономически не выгодно, подчеркивает эксперт.