Главный раввин Москвы поздравил евреев с наступающим иудейским Новым годом

"В дни празднования Рош а-Шана Всевышний предопределяет нашу судьбу на будущий год. Для каждого еврея важно в дни раскаяния между Рош а-Шана и Йом-Кипуром не только раскаяться в своих грехах и попросить прощения у Всевышнего, но и проанализировать свой прошлый год, суметь признать свои ошибки и взять полную ответственность за свою жизнь - как за ее счастливые моменты, так и за свои проступки. Именно мудрость принятия ответственности позволяет нам становиться лучше", - сказал Гольшдмидт.