Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T18:18Z
https://ria.ru/20190927/1559217080.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/133745/16/1337451610_0:0:4579:2577_1036x0_80_0_0_2d702c517ab27ddaf968eee26293a3db.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Главный раввин Москвы поздравил евреев с наступающим иудейским Новым годом

18:18 27.09.2019
93
© Фото : фото представлено пресс-службой главного раввина МосквыРаввин Пинхас Гольдшмидт
Раввин Пинхас Гольдшмидт
© Фото : фото представлено пресс-службой главного раввина Москвы
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Главный раввин Москвы Пинхас Гольшдмидт поздравил всех евреев с наступающим праздником иудейского Нового года (Рош а-Шана), пожелав им духовного роста и "открытия новых горизонтов".
В воскресенье иудеи начинают отмечать праздник Рош а-Шана – наступление еврейского 5780-го года. В дни праздника Московская хоральная синагога – старейшая синагога Москвы – проведет праздничные трапезы и молитвы.
"В дни празднования Рош а-Шана Всевышний предопределяет нашу судьбу на будущий год. Для каждого еврея важно в дни раскаяния между Рош а-Шана и Йом-Кипуром не только раскаяться в своих грехах и попросить прощения у Всевышнего, но и проанализировать свой прошлый год, суметь признать свои ошибки и взять полную ответственность за свою жизнь - как за ее счастливые моменты, так и за свои проступки. Именно мудрость принятия ответственности позволяет нам становиться лучше", - сказал Гольшдмидт.
Главный раввин Москвы пожелал, чтобы Новый год стал для верующих "временем духовного роста, открытия новых горизонтов и невероятных свершений".
000001
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил роль российско-финляндского форума в развитии сотрудничества
РИА
Новости
Пластиковый стаканчик
В течение пяти лет Индия полностью избавится от одноразового пластика
Священник Николай Стремский
Арестованного оренбургского священника лишили опекунства над детьми
Венесуэла
В Венесуэле раскритиковали экономическую блокаду со стороны США
Лента
новостей
Cирийская армия на границе с Ираком
Премьер Ирака согласился открыть пограничный с Сирией КПП 30 сентября
Экспонаты музеев Московского Кремля
Псалтырь XVII века "невероятной сохранности" нашли на затонувшем судне
Девушка с телефоном
Девушка получила СМС с номера умершего брата
Акция в поддержку основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
В крупных городах ряда стран состоятся протесты в поддержку Ассанжа
Председатель Государственного Совета Кубы Рауль Кастро
Глава МИД Венесуэлы назвал санкции США против Рауля Кастро бессмысленными
Эйфелева башня в Париже
Московские мебельщики представили продукцию на выставке в Париже
Креветки на стенде Приморский край на открытии фестиваля Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума 2016 во Владивостоке.
Саудовская Аравия хочет поставлять в Россию замороженные креветки
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Воронеже мужчина погиб при осмотре водопроводных сетей
Египетская армия
В Египте сообщили о гибели военных в ходе операций на Синае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния