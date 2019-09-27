Главный раввин Москвы поздравил евреев с наступающим иудейским Новым годом

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Главный раввин Москвы Пинхас Гольшдмидт поздравил всех евреев с наступающим праздником иудейского Нового года (Рош а-Шана), пожелав им духовного роста и "открытия новых горизонтов".
В воскресенье иудеи начинают отмечать праздник Рош а-Шана – наступление еврейского 5780-го года. В дни праздника Московская хоральная синагога – старейшая синагога Москвы – проведет праздничные трапезы и молитвы.
"В дни празднования Рош а-Шана Всевышний предопределяет нашу судьбу на будущий год. Для каждого еврея важно в дни раскаяния между Рош а-Шана и Йом-Кипуром не только раскаяться в своих грехах и попросить прощения у Всевышнего, но и проанализировать свой прошлый год, суметь признать свои ошибки и взять полную ответственность за свою жизнь - как за ее счастливые моменты, так и за свои проступки. Именно мудрость принятия ответственности позволяет нам становиться лучше", - сказал Гольшдмидт.
Главный раввин Москвы пожелал, чтобы Новый год стал для верующих "временем духовного роста, открытия новых горизонтов и невероятных свершений".