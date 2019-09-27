Аэропорты в Москве заявили о готовности к снегу и зиме

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Столичные аэропорты - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - готовы к работе в осенне-зимний период, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней.

"В международном аэропорту "Внуково" завершены все плановые мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период. Предстоящей зимой к очистке аэродрома от снега и льда планируется задействовать свыше 130 единиц техники. Спецмашины, самоходные механизмы аэродромной службы, пожарные автомобили и спецтехника технически исправны и оборудованы в соответствии с нормативными документами", - говорится в сообщении "Внуково".

В необходимом объеме закуплены противогололедные реагенты. Компания наземного обслуживания UTG Aviation Services закупила новую и провела необходимый техосмотр существующей техники. Для работы в осенне-зимний период подготовлено порядка 300 единиц спецавтотранспорта, создан необходимый резерв противообледенительной жидкости. Сотрудники компании также прошли необходимую плановую подготовку к предстоящему сезону.

"Аэропорт принял необходимые меры по сохранению теплового режима в пассажирских терминалах и обеспечению правильного и бесперебойного функционирования систем теплоснабжения, что обеспечит комфортное пребывание пассажиров в здании аэровокзала. Также необходимую проверку прошли резервные и аварийные источники электроэнергии", - добавили в пресс-службе "Внуково".

Пресс-служба "Шереметьево" также сообщила, что аэропорт готов к работе в осенне-зимний период.