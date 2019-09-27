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РИА Новости

Аэропорты в Москве заявили о готовности к снегу и зиме

18:16 27.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры смотрят информационное табло в аэропорту Домодедово
Пассажиры смотрят информационное табло в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Столичные аэропорты - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - готовы к работе в осенне-зимний период, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней.
"В международном аэропорту "Внуково" завершены все плановые мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период. Предстоящей зимой к очистке аэродрома от снега и льда планируется задействовать свыше 130 единиц техники. Спецмашины, самоходные механизмы аэродромной службы, пожарные автомобили и спецтехника технически исправны и оборудованы в соответствии с нормативными документами", - говорится в сообщении "Внуково".
В необходимом объеме закуплены противогололедные реагенты. Компания наземного обслуживания UTG Aviation Services закупила новую и провела необходимый техосмотр существующей техники. Для работы в осенне-зимний период подготовлено порядка 300 единиц спецавтотранспорта, создан необходимый резерв противообледенительной жидкости. Сотрудники компании также прошли необходимую плановую подготовку к предстоящему сезону.
"Аэропорт принял необходимые меры по сохранению теплового режима в пассажирских терминалах и обеспечению правильного и бесперебойного функционирования систем теплоснабжения, что обеспечит комфортное пребывание пассажиров в здании аэровокзала. Также необходимую проверку прошли резервные и аварийные источники электроэнергии", - добавили в пресс-службе "Внуково".
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Пресс-служба "Шереметьево" также сообщила, что аэропорт готов к работе в осенне-зимний период.
"Аэропорт "Домодедово" подготовился к работе в осенне-зимний период навигации. На сегодняшний день автопарк для работы аэропорта в зимних условиях насчитывает более 60 единиц специализированной техники: снегоуборочные машины, снегоочистители, автогрейдеры для удаления снежного наката, техника для распределения химреагентов и другие машины. Весь транспорт оборудован датчиками системы позиционирования на базе спутниковых систем, что облегчает работу машин в условиях плохой видимости. Персонал прошел обучение, тренировки и инструктажи для бесперебойной работы аэропорта", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Домодедово".
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ВнуковоДомодедово (аэропорт)МоскваШереметьево (аэропорт)Общество
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