Арестованного оренбургского священника лишили опекунства над детьми

УФА, 27 сен – РИА Новости. Оренбургский священник Николай Стремский, арестованный по подозрению в развратных действиях и изнасиловании несовершеннолетнего, освобожден от обязанностей опекуна восьми детей, которые были изъяты из семьи и помещены в соцучреждение, сообщили РИА Новости в минобразования Оренбургской области.

"Николай Стремский освобожден от обязанностей опекуна в отношении всех восьми несовершеннолетних. Все дети помещены в государственные учреждения Оренбургской области и находятся на полном государственном обеспечении", - заявили в ведомстве.

В минобразования отметили, что образовательные организации и организации здравоохранения области располагают достаточным количеством высококвалифицированных специалистов, которые при необходимости смогут оказать любую помощь несовершеннолетним.

Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября экс-руководителя оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении во время следствия.