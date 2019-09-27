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РИА Новости

Арестованного оренбургского священника лишили опекунства над детьми

18:13 27.09.2019
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© Фото : Оренбургская обитель милосердияСвященник Николай Стремский
Священник Николай Стремский
© Фото : Оренбургская обитель милосердия
Священник Николай Стремский. Архивное фото
УФА, 27 сен – РИА Новости. Оренбургский священник Николай Стремский, арестованный по подозрению в развратных действиях и изнасиловании несовершеннолетнего, освобожден от обязанностей опекуна восьми детей, которые были изъяты из семьи и помещены в соцучреждение, сообщили РИА Новости в минобразования Оренбургской области.
"Николай Стремский освобожден от обязанностей опекуна в отношении всех восьми несовершеннолетних. Все дети помещены в государственные учреждения Оренбургской области и находятся на полном государственном обеспечении", - заявили в ведомстве.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Вчера, 12:56РИА Новости
Кузнецова попросила проверить работу опеки по делу оренбургского священника
В минобразования отметили, что образовательные организации и организации здравоохранения области располагают достаточным количеством высококвалифицированных специалистов, которые при необходимости смогут оказать любую помощь несовершеннолетним.
Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября экс-руководителя оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении во время следствия.
По информации аппарата уполномоченного по правам ребенка в РФ, под опекой священника с 1994 года находились 40 детей, на момент задержания было изъято девять детей: восемь из них были под опекой Стремского, один - усыновлённый.
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
26 сентября, 15:09РИА Новости
Дело оренбургского священника передали в Главное следственное управление СК
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