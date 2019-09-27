Скабеева высмеяла заявление о "причастности" России к скандалу с Трампом

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла заявление американского конгрессмена Нэнси Пелоси о "причастности" России к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов – Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Журналистка опубликовала в Telegram-канале ролик, в котором спикер палаты представителей конгресса США, комментируя ситуацию вокруг переговоров, утверждает, что "Россия приложила к этому руку".

"Нэнси не пояснила, к чему "к этому". Просто Нэнси так думает. Да и все", – написала ведущая.

Скабеева также пошутила, что в скандале теперь появился "долгожданный русский след".

В минувшую среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что во время беседы с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, объявили о начале процедуры импичмента Трампа. Они обвиняют президента в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.

В свою очередь американский президент заявил, что эту историю сфабриковали "фейковые СМИ" и демократы. Он подчеркнул, что Байден требовал от украинского правительства уволить генпрокурора, который расследовал деятельность его сына, угрожая оставить страну без финансирования. Трамп отметил, что в его разговоре с Зеленским "не было ничего неправильного", а требование Байдена было "полной катастрофой", но журналисты не хотят об этом писать.