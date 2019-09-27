Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T18:30Z
https://ria.ru/20190927/1559216699.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155319/33/1553193358_0:116:1810:1134_1036x0_80_0_0_d32c1f8ffffd98bfd6db98dabcb2f32e.jpg
РИА Новости

Скабеева высмеяла заявление о "причастности" России к скандалу с Трампом

18:11 27.09.2019 (обновлено: 18:30 27.09.2019)
10676
© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла заявление американского конгрессмена Нэнси Пелоси о "причастности" России к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов – Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Журналистка опубликовала в Telegram-канале ролик, в котором спикер палаты представителей конгресса США, комментируя ситуацию вокруг переговоров, утверждает, что "Россия приложила к этому руку".
"Нэнси не пояснила, к чему "к этому". Просто Нэнси так думает. Да и все", – написала ведущая.
Скабеева также пошутила, что в скандале теперь появился "долгожданный русский след".
В минувшую среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что во время беседы с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
26 сентября, 08:00РИА Новости
"Вот на что мы способны": Украина губит Трампа
Демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, объявили о начале процедуры импичмента Трампа. Они обвиняют президента в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
В свою очередь американский президент заявил, что эту историю сфабриковали "фейковые СМИ" и демократы. Он подчеркнул, что Байден требовал от украинского правительства уволить генпрокурора, который расследовал деятельность его сына, угрожая оставить страну без финансирования. Трамп отметил, что в его разговоре с Зеленским "не было ничего неправильного", а требование Байдена было "полной катастрофой", но журналисты не хотят об этом писать.
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
26 сентября, 09:44РИА Новости
Зеленский удивился публикации полной версии своего разговора с Трампом
Уже бывший спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в американские выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
26 сентября, 00:51РИА Новости
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
5811431215
Обсудить 29
Ольга СкабееваНэнси ПелосиДональд ТрампПалата представителей СШАРоберт МюллерВладимир ЗеленскийМоскваРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Сначала "Россия приложила руку" и сделала Трампа президентом Америки. теперь приложила руку к импичменту. Эти папуасы на той стороне шарика, сами у себя хоть что то умеют?
27 сентября, 18:18
НЕНикита Ермаков
69160002
Это не чушь, а факты.
27 сентября, 20:21
Амон
9420039
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте
РИА
Новости
Газопровод Opal
В Польше рассказали о последствиях снижения поставок "Газпрома" по Opal
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков оценил заявление о причастности России к беседе Зеленского и Трампа
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Лента
новостей
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Газопровод Opal
Эксперт оценил позицию Польши по ограничению доступа "Газпрома" к Opal
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова высмеяла слова Пелоси о следе России в скандале вокруг Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Андрей Малахов. Архивное фото
Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
МИД готов рассмотреть запрос о лишении Deutsche Welle аккредитации
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить российскую военную базу
Женщина в наручниках
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния