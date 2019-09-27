В Китае мужчина подстроил свое похищение, чтобы выпросить деньги у жены

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Полиция в китайской провинции Гуандун задержала мужчину по фамилии Хуан, который проигрался в азартные игры и решил подстроить собственное похищение, чтобы выпросить деньги у жены, сообщает газета Beijing News.
Инцидент произошел в городском округе Чжуншань. Хуан проиграл все деньги в азартные игры и решил "компенсировать" потерю за счет жены, подстроив собственное похищение. Чтобы "похищение" было реалистичным, он связал себя по рукам и ногам и заткнул себе рот. Видео и фотографии он отправил жене с требованием выкупа.
Женщина в панике сообщила о происшествии в полицию. Полицейские провели расследование и задержали "похищенного". Он признал, что подстроил собственное похищение. В результате на него наложили административный арест на 10 дней и штраф в размере 500 юаней (около 70 долларов).