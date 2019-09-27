В Китае мужчина подстроил свое похищение, чтобы выпросить деньги у жены

Инцидент произошел в городском округе Чжуншань. Хуан проиграл все деньги в азартные игры и решил "компенсировать" потерю за счет жены, подстроив собственное похищение. Чтобы "похищение" было реалистичным, он связал себя по рукам и ногам и заткнул себе рот. Видео и фотографии он отправил жене с требованием выкупа.