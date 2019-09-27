Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T18:10Z
https://ria.ru/20190927/1559216574.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/110494/30/1104943039_0:126:3195:1923_1036x0_80_0_0_0802213d3613bf5c2cbd01dc4231845f.jpg
РИА Новости

В Китае мужчина подстроил свое похищение, чтобы выпросить деньги у жены

18:10 27.09.2019
2570
© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкРубли и юани
Рубли и юани
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Рубли и юани. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Полиция в китайской провинции Гуандун задержала мужчину по фамилии Хуан, который проигрался в азартные игры и решил подстроить собственное похищение, чтобы выпросить деньги у жены, сообщает газета Beijing News.
Инцидент произошел в городском округе Чжуншань. Хуан проиграл все деньги в азартные игры и решил "компенсировать" потерю за счет жены, подстроив собственное похищение. Чтобы "похищение" было реалистичным, он связал себя по рукам и ногам и заткнул себе рот. Видео и фотографии он отправил жене с требованием выкупа.
Женщина в панике сообщила о происшествии в полицию. Полицейские провели расследование и задержали "похищенного". Он признал, что подстроил собственное похищение. В результате на него наложили административный арест на 10 дней и штраф в размере 500 юаней (около 70 долларов).
Туалет из чистого золота, сделанный итальянским художником Маурицио Каттеланом
17 сентября, 19:35Культура
Полиция арестовала второго подозреваемого в краже золотого унитаза
230211
Обсудить 0
КитайВ мире
Рекомендуем
Инспектор дорожно-патрульной службы
МВД подготовит законопроект, защищающий честь сотрудников в интернете
РИА
Новости
ВШЭ
Педагога лицея ВШЭ уволили из-за подозрений в растлении учениц
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова высмеяла слова Пелоси о следе России в скандале вокруг Трампа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Лавров заявил Помпео о тщетности попыток давить на Россию санкциями
Лента
новостей
Андрей Парубий на площади Независимости в Киеве
"Нами правят "кастрюли". Какого разоблачения боится бывший спикер Рады
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Экс-президенту Бразилии хотят разрешить сидеть в тюрьме только по ночам
Священник Николай Стремский
Арестованного оренбургского священника лишили опекунства над детьми
Девушка во время пробежки
Изобретатели из Москвы "научили" кроссовки самостоятельно находить дорогу
Скорая помощь Британии
У британки в коже завелись личинки из-за неопрятного мужа
Генуэзская крепость в Судаке
Генуэзским крепостям Крыма предложили придать статус объекта ЮНЕСКО
Актер Никита Джигурда
Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах
Логотип авиакомпании Аэрофлот в терминале B аэропорта Шереметьево
В "Аэрофлоте" рассказали об инциденте на рейсе Барнаул — Москва
Автомобиль полиции
В Петербурге собака помогла задержать педофила
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния