Высокопоставленного экс-полицейского из КБР задержали по делу о взятках

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сотрудники МВД задержали в Краснодаре Сергея Рыбникова - бывшего высокопоставленного полицейского из Кабардино-Балкарии, которого объявили в розыск в мае этого года в рамках дела о взяточничестве в республиканском МВД, сообщили журналистам в МВД России и СК.

"Сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по СКФО задержан обвиняемый в участии в преступном сообществе и получении взяток, который находился в федеральном розыске. Разыскиваемый задержан полицейскими в арендованной им квартире в городе Краснодаре и доставлен в следственное подразделение. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказала официальный представитель МВД России, полицейским удалось задержать бывшего начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности республиканского МВД.

По версии следствия, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в период 2017-2018 года должностные лица МВД по Кабардино-Балкарской Республике получили в составе преступного сообщества взятку в виде денежных средств в особо крупном размере. Незаконное вознаграждение, составившее не менее 42 миллионов рублей, предназначалось за обеспечение беспрепятственной со стороны правоохранительных органов незаконной перевозки спиртосодержащей продукции на территории Кабардино-Балкарской Республики.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых совместно с сотрудниками ГУСБ МВД России и ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, установлено местонахождение одного из руководителей преступного сообщества – Сергея Рыбникова, занимавшего должность начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Кабардино-Балкарской Республике. Ранее следствием по данному уголовному делу Рыбникову заочно было предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, (он) объявлен в международный розыск и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала Петренко.